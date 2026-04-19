Breña: Avenida Arica es reabierta después de 4 años de obras de Línea 2 del Metro de Lima

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Después de cuatro años, los vecinos de Breña vuelven a ver aperturada una de sus principales vías. Este viernes 17 de abril, la Municipalidad distrital reabrió las primeras cuatro cuadras de la avenida Arica, cerrada por obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Reabren cuatro cuadras de la avenida Arica

Esta vía permanecía cerrada desde el año 2022, generando afectación en el tránsito vehicular y en el comercio de la zona. La reapertura fue gestionada por el alcalde de Breña, Luis de la Mata.

La liberación de la cuadra 1 a la 4 de la avenida Arica responde a la recuperación de espacios impactados por grandes obras, con el fin de mejorar la circulación vehicular, descongestionar vías alternas y optimizar la señalización en la zona.

"Hoy estamos devolviendo espacios importantes a nuestros vecinos. Esta reapertura no solo mejora el tránsito, sino que también impulsa la reactivación económica de la zona", señaló De la Mata.

El burgomaestre detalló que, como parte del trabajo articulado de la Municipalidad de Breña, se continuará realizando gestiones para "recuperar cada vía afectada por estas obras", subrayando que se trata de un avance significativo para el distrito.

PNP desarticula dos bandas criminales en Miraflores y Los Olivos

Durante dos operativos simultáneos en Miraflores y Los Olivos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular dos bandas criminales dedicadas a la extorsión de empresarios y trabajadores.

El primer operativo tuvo lugar en Lima Norte y fue liderado por agentes de Los Halcones Norte, donde desbarataron la banda criminal "Los Demonios del Mal" en el distrito de Los Olivos.

La intervención, realizada en las inmediaciones del Óvalo Infantas con la Panamericana Norte, resultó en la captura de los delincuentes Jhospeth Languasgo y Luis Narváez.

En simultáneo, otra intervención tuvo lugar en el distrito de Miaflores, esta vez a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y del Departamento de Protección de Obras Civiles de la Dirincri.

Los agentes capturaron en fragrancia a Héctor Paucar, alias "Mascarita", gracias a una denuncia con reserva de identidad que un ciudadano interpuso el pasado viernes 17 de abril.

El sujeto había sido capturado en la intersección de las avenidas Benavides y José Ramírez Gastón, luego de haber sido denunciado por exigir pagos semanales de S/ 200 con amenazas de muerte a los representantes de una obra de construcción civil.

Tras cuatro años de cierre por obras del Metro de Lima, la Municipalidad de Breña dispuso la reapertura de cuatro cuadras de la avenida Arica.