Agresión en el Liceo Naval: liberan a cuatro menores denunciados por presunta violencia sexual

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuatro de los diez adolescentes denunciados por la presunta agresión sexual en perjuicio de un compañero del Liceo Naval Almirante Guise fueron liberados este viernes tras permanecer retenidos en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. Los menores abandonaron la dependencia policial acompañados por sus familiares minutos antes de las 2:00 p.m., mientras que las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú continúan con las diligencias para esclarecer las responsabilidades individuales en este hecho.

Liberación de los menores y derivación al Poder Judicial

Las autoridades policiales procedieron con la salida de cuatro de los involucrados luego de culminar las actuaciones iniciales en la sede policial. El grupo de adolescentes se retiró del local junto a sus apoderados, manteniendo el debido resguardo de su identidad conforme a las normativas de protección al menor de edad.

En tanto, las dependencias competentes dispusieron el traslado de los otros seis implicados hacia las instancias jurisdiccionales especializadas en materia de familia. El órgano judicial correspondiente asumirá la evaluación del caso para definir si los estudiantes afrontarán la investigación en libertad o si se dictará alguna medida preventiva de internamiento.

La evaluación de los magistrados contemplará la actuación específica atribución de cada alumno dentro del suceso denunciado. La derivación de los menores hacia el fuero judicial responde a los protocolos de procedimiento fijados en el Código de los Niños y Adolescentes, garantizando que el traslado no prejuzgue de forma colectiva la responsabilidad legal de los investigados.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Cuatro de los diez estudiantes del Liceo Naval denunciados en un presunto acto de violencia sexual fueron liberados esta tarde tras cumplirse el lapso de retención por 48 horas en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. El resto de los... pic.twitter.com/cTMdOo8Cbf — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2026

Origen de la denuncia y diligencias en la institución educativa

La investigación sobre esta agresión se inició formalmente a raíz de los hechos que habrían ocurrido el pasado 15 de septiembre. El evento presuntamente tuvo lugar en el interior de un bus contratado para el traslado del equipo de futsal del colegio, luego de retornar de una competencia deportiva escolar.

La víctima, un estudiante de 16 años, acudió junto a sus familiares a la Comisaría de San Borja para interponer la denuncia correspondiente sobre lo ocurrido durante el trayecto. A partir de esa manifestación, las fuerzas del orden activaron los protocolos de intervención inmediata de la mano con las autoridades del plantel educativo.

Efectivos policiales y representantes de la fiscalía se apersonaron a las instalaciones de la institución para retener preventivamente a diez alumnos de quinto de secundaria. Posteriormente, los estudiantes fueron distribuidos entre la Comisaría de Familia y el juzgado para el cumplimiento de los peritajes de ley.

En ese sentido, los menores puestos a disposición del juzgado especializado quedarán a la espera de las resoluciones de la autoridad judicial, la cual determinará en los próximos días las medidas restrictivas o de protección que correspondan aplicar mientras continúan las investigaciones del caso.