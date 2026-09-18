ONU alerta ante uso indebido de procedimientos disciplinarios contra juez Concepción Carhuancho

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, expresó su consternación por los procedimientos disciplinarios iniciados contra el juez Richard Concepción Carhuancho. La experta advirtió sobre efectos para la independencia judicial y recordó que caso investigado había sido revisado por el control interno del Poder Judicial.

ONU cuestiona procesos disciplinarios contra jueces

La representante de Naciones Unidas señaló que la JNJ abrió procedimientos contra el magistrado por actuaciones vinculadas con sus funciones. Según esta información oficial, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial había revisado y cerrado el caso, sin encontrar responsabilidad disciplinaria contra el juez.

"La forma de abordar los desacuerdos con un veredicto es a través de las vías legales que existen en Perú: recursos de apelación, casación, aclaración", anunció.

Satterthwaite sostuvo que no es la primera vez que la JNJ inicia procedimientos disciplinarios contra jueces o fiscales por acciones relacionadas con sus funciones normales. La relatora recordó otros casos registrados en Perú y pidió que las actuaciones respeten las normas internacionales sobre independencia judicial.

Artículo de la ONU.

La experta también se refirió a las garantías que deben existir cuando un juez o fiscal enfrenta una destitución o degradación. Según el pronunciamiento, estos funcionarios deben contar con una audiencia justa y posibilidad de revisión judicial ante un tribunal independiente, conforme a estándares internacionales.

El pronunciamiento de Naciones Unidas menciona el principio de proporcionalidad. Satterthwaite señaló que, en una serie de casos, las sanciones impuestas por la JNJ no habrían respetado ese principio. La relatora pidió que las medidas disciplinarias sean compatibles con las obligaciones internacionales asumidas por Perú.

La especialista reiteró su llamado al Estado peruano para salvaguardar plenamente la independencia judicial y evitar nuevos procedimientos de esta naturaleza. Instó a la JNJ a cumplir las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales frente a sanciones por el ejercicio de sus funciones.

Caso de Concepción Carhuancho

El pronunciamiento fue difundido mientras la JNJ evaluaba la situación disciplinaria de Concepción Carhuancho. Horas después, este organismo aprobó su destitución por mayoría, en un procedimiento relacionado con la tramitación de una apelación presentada por Mateo Castañeda contra una prisión preventiva dictada en 2024.

Según la información difundida por la JNJ y recogida, la destitución se vinculó con una demora en la notificación y elevación de la apelación. Esto ocurrió después de que la ONU expresara su preocupación por los procedimientos disciplinarios contra el magistrado y la independencia judicial.

La posición expresada por Margaret Satterthwaite se centra en las garantías del debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones y la independencia judicial. La relatora indicó que mantiene contacto con el Estado peruano sobre el caso y pidió que Perú cumpla plenamente sus obligaciones internacionales.