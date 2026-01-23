Senamhi advierte fuerte aumento de la temperatura y radiación UV en Lima

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estación del verano y el incremento de las temperaturas genera que la radiación solar alcance niveles altos en varias regiones del país durante los primeros tres mes de cada año. Este fenómeno climatológico genera que las personas, en especial las que van a las playas, puedan sufrir daños en la piel, siendo irreversibles en algunos casos.

Esta exposición tendrá un nuevo nivel en las próximas horas, principalmente en Lima Metropolitana, así lo da a conocer el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), exhortando a la población a redoblar las medidas de protección frente a los rayos UV.

Temperaturas en Lima van a bordear los 30 °C en febrero

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", la especialista en meteorología del Senamhi, Ing. Janet Huamán, mencionó que en enero se están presentando temperaturas que oscilan entre los 28 y 29 °C, principalmente en los distritos de Carabayllo, La Molina y San Juan de Lurigancho.

En esa línea, adelantó que para este fin de semana, hasta el domingo 25 de enero, habrá un nuevo aumento temperatura en la zona costera del país, incluyéndose a la capital. Sobre las aproximaciones para febrero, sostuvi que se registrarán sensaciones de hasta los 30 °C.

"En las horas próximas al mediodía es cuando lo niveles de radiación suelen incrementar. Es por ello, que se recomienda a la población exponerse y en caso de realizar actividades al aire libre, usar las precauciones del caso, como, sombreros de ala ancha, bloqueador y mantenerse hidratado", recomendó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, la especialista en meteorología del Senamhi, Ing. Janet Huamán, advirtió un fuerte incremento de la temperatura en varios distritos de Lima Metropolitana.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/XF8IKLNncJ — Exitosa Noticias (@exitosape) January 23, 2026

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano.