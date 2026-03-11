Carlos Zambrano y la fuerte condición que puso para concretar su fichaje por Sport Boys

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Carlos Zambrano volvió a sonar fuerte en la Liga 1 luego de que Sport Boys buscara reforzar su defensa ante un arranque irregular en el Torneo Apertura 2026. Según información que filtró el programa Modo Fútbol, el exjugador de Alianza Lima puso una fuerte condición para firmar con el club chalaco.

Filtran fuerte condición de Carlos Zambrano

La situación de Sport Boys es urgente, pues el equipo del Callao necesita reforzarse ante el mal rendimiento mostrado en los primeros partidos del torneo local.

En este contexto, el club solicitó al representante de Carlos Zambrano buscar un auspiciador que cubra gran parte de su salario, debido a que la institución no cuenta con una caja fuerte para afrontar pagos elevados.

Sin embargo, lo más llamativo se dio cuando el periodista José Varela reveló en el programa Modo Fútbol que el 'Kaiser' exigió a la administración de Sport Boys un adelanto considerable, equivalente a seis meses de salario.

"Tengo un dato preliminar. Me dijeron que ha pedido un adelanto fuerte. Seis meses de adelanto ha solicitado", expresó José Varela.

¿Carlos Zambrano en la selección peruana?

En diálogo con TV Perú, el gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, sorprendió al revelar que el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, "tiene en cuenta a alguno de ellos o a los dos", por lo que necesitan mantener continuidad en el fútbol para seguir siendo considerados en la Bicolor.

"Ha habido un tema de parte de ellos. Me parece que el profesor Menezes tiene en cuenta a alguno de ellos o a los dos. Es importante que puedan tener continuidad y creo que podrían tenerla acá (en Sport Boys)", expresó el gerente deportivo del club chalaco.

Finalmente, Mario Flores destacó que tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco son jugadores de gran nivel y que su incorporación puede aportar mucho al equipo.

"Sabe que son jugadores de nivel, sabe que le vendrían bien al grupo. Siempre los jugadores de nivel y con hambre de poder demostrar le van a hacer bien al fútbol y en este caso a nosotros como equipo", añadió Flores.

Recordemos que Jean Ferrari tampoco descartó a Carlos Zambrano ni a Miguel Trauco para una posible convocatoria a la selección peruana, e incluso mencionó al entrenador Menezes: "Como lo dijo Mano, las puertas están abiertas para todos, no podemos darnos el lujo de tachar a nadie".

Así, Carlos Zambrano puso una fuerte condición económica para su posible llegada a Sport Boys, solicitando seis meses de adelanto, mientras el club busca alternativas para concretar su fichaje.