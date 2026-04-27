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Confesión que implica

Vraem: Intervenido en ataque militar aceptó haber trasladado drogas en Huancavelica

Ricardo Jampier Acuña Quispe, capturado en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, confesó ser parte de una red dedicada al tráfico ilícito de drogas que operaba en la selva central. Detalló la ruta de los "mochileros".

El caso sigue en investigación.
El caso sigue en investigación.

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/04/2026

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El operativo contra el narcotráfico en la zona de Colcabamba, en Huancavelica terminó con un saldo de cinco personas fallecidas tras un feroz intercambio de disparos en Tayacaja. Ricardo Jampier Acuña Quispe (20), uno de los sobrevivientes admitió ante el Ministerio Público que transportaba un cargamento de droga por encargo criminal.

El reclutamiento de los "mochileros" en el VRAEM

El detenido detalló que su primo, Eber Soto Quispe, quien fue abatido en operativo, lo reclutó para realizar el traslado de sustancias ilícitas por el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Según el acta fiscal, el joven de 20 años cargó una mochila con 13 kilos de droga durante una extenuante caminata.

"Me llevaron a José Olaya, un lugar muy alejado de esta zona, donde nos contrataron para cargar droga, éramos aproximadamente unos cincuenta hombres, a quienes no los conozco", declaró.

El implicado relató que la caravana de estupefacientes se movilizaba bajo resguardo de sujetos con armas largas y pistolas negras. Tras caminar por dos días, los cargadores abordaron una camioneta gris de placa W4A-866, donde finalmente fueron interceptados por las patrullas militares desplegadas.

"Llegamos a un terreno descampado que no conozco y me pagaron la suma de mil trescientos soles en efectivo, la cual está en mi mochila, junto a mi polo", indicó el detenido.

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Nexos internacionales y la situación de los militares

Según el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, uno de los abatidos en la balacera es un ciudadano de nacionalidad colombiana. Este extranjero habría ingresado al territorio nacional de forma ilegal y contaba con antecedentes internacionales vigentes por el delito de tráfico ilícito de armas.

"Se vienen identificando a las personas que han resultado muertas. Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes", anunció el jefe de la PNP.

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La justicia dictó comparecencia restringida para los ocho efectivos del Ejército peruano que participaron en el enfrentamiento en la zona de Tayacaja. Mientras los uniformados recuperan su libertad, los peritos de criminalística realizan análisis de absorción atómica y balística para esclarecer las muertes de los civiles.

El crudo testimonio de Ricardo Acuña Quispe pone al descubierto la logística del tráfico ilícito de drogas en la jurisdicción de Colcabamba. La captura de este mochilero y el hallazgo de armamento extranjero confirman la violenta realidad del narcotráfico en Huancavelica y las rutas aledañas.

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