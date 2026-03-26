Renzo Reggiardo anuncia implementación de semáforos y 4,500 cámaras inteligentes para seguridad vial

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se implementarán 4,500 cámaras y semáforos inteligentes en diversos puntos de la capital. Ello, con el fin de mejorar el tránsito en la ciudad y contribuir a la seguridad de los transeúntes.

La autoridad edil indicó que el proyecto está sustentado en un decreto supremo aprobado este jueves 26 de marzo por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que cuenta con la firma del presidente de la República, José María Balcázar.

4,500 cámaras y semáforos inteligentes se implementarán

Diversos puntos de la capital sufren los estragos de la falta de señalización lo que provoca fatales accidentes de tránsito, una de las principales causas de fallecimiento en las ciudades.

Ante los recurrentes casos presentados en diversos puntos de la ciudad, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que se implementarán 4,500 cámaras de seguridad las cuales serán distribuidas para asegurar la seguridad ciudadana.

Tales cámaras estarán integradas a un sistema de monitoreo centralizado, el cual también está incluido dentro de la iniciativa propuesta por la autoridad edil. Junto a estos, se unirán 1,300 cámaras adicionales. El monitoreo se realizará en tiempo real para garantizar una adecuada vigilancia.

El anuncio fue presentado por Reggiardo desde la sede municipal en donde indicó que el proyecto ha sido aprobado por la PCM y cuenta con la firma del presidente José María Balcázar. Se informó que se contará con el financiamiento de 150 millones de dólares.

Durante su exposición indicó que la implementación de tal señalética se dará de forma progresiva con el fin de mejorar la circulación y el cuidado de los transeúntes. Ello, tras los innumerables casos por accidentes registrados en este 2026.

Último accidente de tránsito ocurrió en Vía Expresa Sur

Uno de los últimos accidentes registrados en la ciudad ocurrió durante la mañana del miércoles 25 de marzo, donde el choque entre un motociclista y una camioneta resultó con dos personas heridas.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Surco en intersección con la Vía Expresa Sur cuando un motociclista que se ubicaba en la vía auxiliar buscó doblar hacia la intersección impactando con la camioneta que cruzaba la vía rápida.

Afortunadamente, un inspector de tránsito de la Municipalidad de Surco se encontraba en la zona lo que propició que el rescate de los afectados se vea agilizada. Posteriormente, personal de la Municipalidad de Lima llegaron hacia el lugar para recoger los escombros producto de este choque.

Ante los constantes de tránsito, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la implementación de 4,500 cámaras más semáforos inteligentes.