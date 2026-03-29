IPD respalda sanción impuesta por la MML: Acusa a empresa promotora de conciertos de incumplir las normas vigentes

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus plataformas oficiales, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), deslindó responsabilidad directa sobre la clausura temporal del Estadio Nacional, impuesta la mañana de este domingo 29 de marzo por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Mediante un comunicado, la institución adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) respaldó la medida a cargo de la comuna capitalina, rechazando, además, la vulneración del orden público y tranquilidad de los vecinos de la zona y comunidad en general.

Responsabiliza a promotora a cargo de conciertos de situación del estadio

El IPD señaló que la única entidad a responsable de que el primer escenario deportivo del país esté clausurado desde esta mañana es la empresa Tropimusic Entertainment S.A.C., promotora a cargo de los eventos musicales celebrados los días viernes 27 y sábado 28 de marzo.

"Dicha empresa incumplió las cláusulas del contrato, vulnerando la normativa vigente sobre espectáculos públicos deportivos o no deportivos en el ámbito de Lima Metropolitana y el Cercado de Lima, lo que generó esta clausura temporal", cita la institución.

Bajo esta consideración, el IPD anunció también que ha adoptado las "medidas correspondientes internas" con relación a los funcionarios a cargo de la supervisión del cumplimiento del contrato, reafirmando, además, su "voluntad" para colaborar en el proceso abierto por la MML.

📄 Comunicado oficial sobre el Estadio Nacional pic.twitter.com/KlhfCRqeTg — ipdperu (@ipdperu) March 29, 2026

Acusación de la MML

Según lo informado por la institución que preside Renzo Reggiardo, durante los espectáculos musicales que se realizaron el viernes 27 y sábado 28 de marzo, fueron constatados una serie de incumplimientos a la normativa vigente, como, por ejemplo, "ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y perturbación de la tranquilidad de los vecinos, superando los límites permitidos".

En concordancia con la Ley N.º 31914, la MML inició el procedimiento administrativo que terminó con la clausura temporal del estadio. Es importante precisar que, en un plazo de 48 horas, el IPD podrá presentar su descargo, el cual será analizado por la municipalidad. Asimismo, dieron detalle sobre las infracciones detectadas y sus respectivos montos impuestos, que se detallan a continuación:

• 27 de marzo de 2026:

Multa de S/ 11 000 por no respetar el horario declarado en la solicitud del evento.



• 28 de marzo de 2026:

Multa de S/ 11 000 por no respetar el horario declarado.

Multa de S/ 22 000 por permitir la alteración del orden público y perturbar la tranquilidad de las personas.

Multa de S/ 22 000 por no efectuar la limpieza de los espacios públicos al término del evento.



• 29 de marzo de 2026:

Multa de S/ 22 000 por no efectuar la limpieza de los espacios públicos.

Multa de S/ 22 000 por permitir la alteración del orden público y la tranquilidad vecinal.

Desde la MML sostienen que la medida fue con base a sus atribuciones según ley, mientras que el IPD responsabilidad de las faltas a la norma a la empresa encargada de los espectáculos no deportivos.