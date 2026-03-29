Municipalidad de Lima clausura Estadio Nacional por alteración al "orden público" en conciertos de salsa

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) clausuró temporalmente esta mañana al Estadio Nacional. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho es por una serie alteraciones al "orden público" registrados en las últimas 48 horas, durante dos conciertos de salsa celebrados en el primer escenario deportivo del país.

Al promediar las 10:00 a. m. de hoy, domingo 29 de marzo, el personal de la Gerencia de Fiscalización y Control de la comuna capitalina se acercó al recinto deportivo para iniciar la diligencia, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 2200-MML, con apoyo del personal de serenazgo, imponiendo una multa que asciende a S/ 110 000.

Sustento de la MML

Según lo informado por la institución que preside Renzo Reggiardo, durante los espectáculos musicales que se realizaron el viernes 27 y sábado 28 de marzo, fueron constatados una serie de incumplimientos a la normativa vigente, como, por ejemplo, "ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y perturbación de la tranquilidad de los vecinos, superando los límites permitidos".

En concordancia con la Ley N.º 31914, la MML inició el procedimiento administrativo que terminó con la clausura temporal del estadio. Es importante precisar que, en un plazo de 48 horas, la entidad a cargo del recinto podrá presentar su descargo, el cual será analizado por la municipalidad.

Además, informaron que previo a la realización de los conciertos, exhortaron a la administración de la sede sobre la obligación de respetar el horario declarado, los niveles máximos de emisión sonora y las condiciones de "orden, seguridad y limpieza dentro y fuera del establecimiento", figuras que no fueron cumplidas, reflejándose en las infracciones halladas que derivaron en la clausura del espacio deportivo.

Detalles de las infracciones:

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima dieron detalle sobre las infracciones detectadas y sus respectivos montos impuestos, que se detallan a continuación:

• 27 de marzo de 2026:

Multa de S/ 11 000 por no respetar el horario declarado en la solicitud del evento.



• 28 de marzo de 2026:

Multa de S/ 11 000 por no respetar el horario declarado.

Multa de S/ 22 000 por permitir la alteración del orden público y perturbar la tranquilidad de las personas.

Multa de S/ 22 000 por no efectuar la limpieza de los espacios públicos al término del evento.



• 29 de marzo de 2026:

Multa de S/ 22 000 por no efectuar la limpieza de los espacios públicos.

Multa de S/ 22 000 por permitir la alteración del orden público y la tranquilidad vecinal.

Finalmente, la MML puntualiza que el recinto cuenta con una entidad administradora responsable de su operación, a la cual le corresponde garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, independientemente de los organizadores de los eventos realizados.