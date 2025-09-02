Inseguridad y descontrol: Falsos policías asaltan hotel en Arequipa y se llevan S/10 mil

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La criminalidad en Arequipa continúa en aumento. En la última semana se han registrado robos a mano armada y ataques a negocios que denunciaron haber sido víctimas de extorsionadores.

Estos hechos estarían vinculados a una guerra entre organizaciones criminales integradas por extranjeros, que se disputan territorios para controlar el cobro de cupos, préstamos informales, prostitución y microcomercialización de drogas.

¿Cómo fue el asalto al hotel "Kaprichos"?

La noche del domingo 31 de agosto, cinco sujetos armados y vestidos con prendas similares a las de la Policía Nacional ingresaron al hotel Kaprichos, ubicado en la avenida Los Incas, en el Cercado de Arequipa. Los delincuentes redujeron al cuartelero y se dirigieron hasta el quinto piso del establecimiento, donde sustrajeron más de 10 mil soles en efectivo.

Los huéspedes alertaron a las autoridades y, tras la llegada de efectivos policiales, se produjo un intercambio de disparos en la zona. Pese a ello, los asaltantes lograron escapar en un vehículo con dirección al Terminal Terrestre y posteriormente hacia el sector de Semirural Pachacútec, donde se perdió su rastro.

La Policía investiga si este atraco está relacionado con otro robo ocurrido el miércoles 27 de agosto en un hotel de la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde cinco delincuentes se llevaron aproximadamente 3 mil soles. Ambos locales pertenecerían al mismo propietario.

El coronel PNP Eduardo Del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), informó que cuentan con registros de cámaras de seguridad que muestran la participación de cinco sujetos y se trabaja en la identificación del vehículo usado en los asaltos.

¿Qué ocurrió con el incendio en Miraflores?

En el distrito de Miraflores, un local de venta de llantas fue atacado la madrugada del domingo 31 de agosto. Dos sujetos a bordo de una motocicleta, con cascos blancos, arrojaron gasolina en la puerta del establecimiento y prendieron fuego, lo que ocasionó que el negocio quedara reducido a cenizas.

El siniestro provocó pérdidas superiores a los 300 mil soles en mercadería. Según la denuncia de los propietarios, el local venía siendo extorsionado desde hace dos meses por sujetos que exigían el pago de cupos.

La Policía continúa con las investigaciones, mientras que el coronel Del Campo aseguró que se manejan "varias líneas de investigación" y que en las próximas horas se esperan resultados concretos para identificar y capturar a los responsables.

En menos de una semana, Arequipa ha registrado dos asaltos a hoteles y un ataque incendiario a un negocio, todos vinculados a presuntas organizaciones criminales. La Policía Nacional mantiene las investigaciones en curso para determinar a los responsables y establecer posibles conexiones entre estos hechos violentos.