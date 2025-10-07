Gobierno está "meciendo" a los transportistas sobre lucha contra el crimen, señala Francis Allison

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una fuerte crítica realizó el alcalde del distrito de Magdalena del Mar, Francis Allison, contra el Gobierno, por el tema de las extorsiones y asesinatos a los transportistas. El burgomaestre consideró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, están "meciendo" a los gremios con propuestas contra el crimen que no tendrán resultados.

Se burla de los transportistas

De acuerdo a la autoridad edil, el problema principal que radica en la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la delincuencia, es la inteligencia, investigación y criminalística. Sin embargo, ese problema no están atendiendo las autoridades, por lo que las mesas de diálogo y otras comitivas son solo una pantalla mientras duran en el cargo.

"Están tonteando a los transportistas. Recordemos que este Congreso y este Gobierno se van en nueve meses y medio, entonces lo que están haciendo es mover la mecedora, meciendo a la gente, reunión, vamos a ver, vamos a hablar y no va a pasar nada", sostuvo Allison.

Acotó que no tiene sentido la propuesta de poner cámaras en el interior de los buses, debido a que los ataques se dan desde los exteriores y con los delincuentes cubiertos por casos. También mencionó otras medidas que se han aplicado y que hasta el momento no han tenido efecto.

"He visto cosas muy curiosas como lo propuesto por el municipio limeño, que le van a poner un aplicativo a los transportistas para que machuquen un botón y denuncien que le están exigiendo motos extorsivos. Hace más o menos un año, el Gobierno lanzó la Línea 111 para que los extorsionados llamen y sean atendidos. ¿Qué pasó? No funcionó para nada", manifestó.

Los transportistas reclaman con justa razón

Francis Allison, expresó su solidaridad con los transportistas que han paralizado sus labores. Según comentó, los trabajadores de este sector realizaron su protesta no con el objetivo de subir pasajes, sino "para reclamar su derecho a vivir".

"Nunca en mi vida he visto protestas tan justificadas como las que ellos están realizando. No están parando para aumentar el pasaje, están parando para reclamar su derecho a vivir y es la mayor obligación del Estado proteger a la persona humana. Gran responsable de esto es el Gobierno, que no lo vio como agraviados", precisó.

Así, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, criticó la forma como el Gobierno está manejando el problema de las extorsiones que sufren los transportistas. Según su perspectiva, lo están "meciendo" con presuntas soluciones que no tendrán efecto.