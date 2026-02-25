RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Piden responsables

Sporting Cristal lanza importante comunicado tras brutal ataque contra hinchas celestes en el Callao

El club rimense expresó su posición frente a la violencia suscitada la noche de este martes tras la victoria frente a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau, exigiendo medidas que den con los responsables.

Club deportivo expresó su postura firme tras los hechos de violencia. (Composición Exitosa)

25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La violencia volvió a empañar lo que debía ser una noche de celebración para la hinchada de Sporting Cristal. Tras la victoria del club frente al 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores, en los exteriores del Estadio Miguel Grau del Callao, un presunto grupo de barristas de Sport Boys atacaron brutalmente una combi que trasladaba a los hinchas rimenses.

La unidad y los pasajeros que iban dentro, algunos adultos mayores, fueron interceptados y alcanzados por piedras, bengalas y pirotécnicos en un acto de violencia y vandalismo que ha generado indignación inmediata y cuestionamientos a las autoridades encargadas de preservar la seguridad de los fanáticos.

Sporting Cristal lanza comunicado

Ante tales hechos, el club celeste, a través de un comunicado oficial, expresó su enérgico rechazo a los incidentes reportados en las inmediaciones de la sede chalaca, lamentando que pese al redoble de esfuerzos y medidas de seguridad adoptadas junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) para resguardar el bienestar de los asistentes, los actos vandálicos no hayan dejado de tener lugar.

Al mismo tiempo, el club expresó su solidaridad hacia los hinchas afectados y señaló que exigirán a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, así como medidas que puedan ayudar a dar con la identificación de quienes hayan resultado partícipes del ataque para que este no quede impune.

Hinchas saltaron para escapar

En imágenes compartidas en redes sociales que muestran los ataques sufridos por los hinchas celestes, se captó el momento en que uno de los ocupantes del vehículo decidió lanzarle por una de las ventanas para evitar ser atrapado dentro por los fuegos artificiales. Sin embargo, en el intento, su cuerpo y rostro caen directo al suelo, reincorporándose segundos después.

Otro usuario, a través de X, mostró también el estado del vehículo tras ser asediado, con las lunas rotas y marcas de impacto  en los asientos, escuchándose voces de fondo notablemente alteradas por lo que acababa de suceder. Desde las redes, diversos usuarios también rechazaron y mostraron su indignación ante el suceso que oscureció la jornada pos-victoria.

Tras la denuncia de los disturbios, la Compañía de Bomberos Garibaldi N.º 7 acudió al lugar para ayudar y brindar a las víctimas los primeros auxilios, procediendo también a la evacuación de los heridos. De acuerdo a información preliminar, 10 personas en total resultaron heridas, varios siendo trasladadas al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

El suceso se suma al extenso índice de altercados violentos que, lamentablemente, parecen hacerse costumbre en el país tras encuentros futbolísticos. El club y, sobre todo, la hinchada rimense exigen mejores garantías de seguridad, mientras pedidos por un cambio de sede para el próximo encuentro con Carabobo comienzan a hacerse presente.

