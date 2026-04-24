¡Alerta! Conoce cómo prevenir estafas en Temu y Shein

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de compras vía internet mediante distintos canales como, páginas web de tiendas por departamento, marketplace y aplicaciones de compra. Los ciudadanos se han vuelto más propensos a ser estafados en la realización de estos procesos.

Debido a esto, dos de las aplicaciones de mercado electrónico más fuertes en el país son Temu y Shein, plataformas en las que los usuarios pueden encontrar todo tipo de productos como, ropa, artículos para el hogar, entre otros.

Riesgos de las compras online

Por esta razón, los delincuentes cibernéticos constantemente renuevan estrategias para idear modalidades que sean atrayentes para el público y caigan en distintas formas de estafa.

Asimismo, una forma de llamar la atención de los consumidores es por medio de links que contienen el nombre de la empresa y suelen difundirse a través de redes sociales que prometen descuentos, o cupones para comprar en las aplicaciones.

La finalidad de estos enlaces es hacer que quienes los abren en sus dispositivos, sufran un robo de sus datos financieros y personales. Incluso, en algunos casos se pueden presentar mensajes sobre la recepción de un pedido ya existente.

Además, para generar mayor confianza al comprador, utilizan elementos que imitan la imagen institucional, como logos oficiales y botones de pago, con el objetivo de capturar datos sensibles como contraseñas o información bancaria.

Delincuentes se aprovechan del tiempo de espera de los paquetes para enviar comunicaciones que insta a colocar nuevamente la dirección de entrega

¿Cómo identificar enlaces falsos?

Con el objetivo de frenar los ataques cibernéticos, se recomienda prestar atención a varios detalles para evitar caer en este tipo de estafas.

Direcciones web sospechosas: pueden tener errores mínimos o caracteres extraños.

pueden tener errores mínimos o caracteres extraños. Mensajes con urgencia: pagos inmediatos o riesgo de perder un paquete.

pagos inmediatos o riesgo de perder un paquete. Errores ortográficos o mensajes genéricos: señales comunes de fraude digital.

señales comunes de fraude digital. Solicitudes de datos sensibles: Plataformas legítimas no piden claves o datos bancarios por enlaces externos.

¿Cómo actuar en caso de hacer clic en algún enlace?

Si ingresó sus datos en un sitio sospechoso, se insta en la rápida acción de cambio en la contraseña de su cuenta de Shein o Temu y contactar a la entidad bancaria para bloquear temporalmente las tarjetas

Asimismo, es necesario realizar el escaneo de virus en el dispositivo, porque algunos enlaces pueden instalar malware para espiar sus actividades.

En conclusión, tener en cuenta estas recomendaciones disminuye eficazmente el riesgo de sufrir un atentado cibernético que vulnere los datos que manejan los usuarios.