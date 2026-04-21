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Regalos para mamá

Fiebre de compras por el Día de la Madre: gasto superará los S/ 3.500 millones

El Día de la Madre impulsa las compras y activa campañas en todo el país. La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) prevé un buen desempeño del rubro.

Compras por el dia de la madre hara que peruanos gasten más de 3500 millones de
Compras por el dia de la madre hara que peruanos gasten más de 3500 millones de (La Brújula 24)

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 21/04/2026

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En el contexto de festividades y a pocas semana del Día de la Madre, los peruanos comienzan a alistar sus regalos para esta fecha. Por ello, las marcas, tiendas, centros comerciales y emprendimientos alistan sus campañas publicitarias para generar una gran actividad económica.

En el caso de los centros comerciales, La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) destaca que es un buen año para este rubro impulsado por el crecimiento del consumo.

Sector en auge económico

Asimismo, la asociación enfatizó que, según el manejo económico de los últimos años en este tipo de festividades, se estima que los peruanos gasten más de de S/3.500 millones en distintas actividades que están relacionadas con el día central.

El gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), José Antonio Contreras, explicó que el sector espera resultados positivos impulsados por el crecimiento del consumo

"Ya estamos encima de la campaña del Día de la Madre y las perspectivas son óptimas. Hay mayor empleo y, por lo tanto, hay más capacidad de gasto de los peruanos que los años anteriores. Estimamos que podríamos superar los S/3.500 millones en ventas en el mes de mayo", precisó Contreras

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De igual forma, se detalló que en lo que va del año 2026, el sector viene atravesando un buen momento porque en el primer trimestre creció a dos dígitos: entre el 12% y 15%. 

Nuevos centros comerciales 

Un punto a favor en la economía peruana es que pese a los inconvenientes que han ocurrido en el entorno político, las oportunidades de inversión no se han frenado.

Por ello, en proyecto hay 5 nuevos establecimientos donde destaca Trujillo con dos grandes proyectos. Y en Lima, se estima la apertura en los distritos de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

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"Los grupos económicos han declarado proyectos de inversión y de remodelación por 200.000 metros cuadrados más de área arrendable para estos dos años. A nivel nacional estamos en desarrollo entre 4 a 5 centros comerciales más para este año, y creemos que hay espacio todavía para crecer en ciudades pequeñas al interior del país y en distritos de Lima que aún no tienen retail como Carabayllo y Puente Piedra", precisó.

En conclusión, las compras en esta festividad por el Día de la Madre es una proyección en favor de la actividad económica pese a los diversos escenarios políticos que se han suscitado últimamente.

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