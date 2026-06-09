Oleajes anómalos mantienen cerrados los puertos de la región y alertan a autoridades

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los oleajes anómalos, que mantienen los puertos cerrados en Tacna, continúan siendo vigilados por las autoridades regionales y marítimas. Aunque el fenómeno ha generado restricciones en las actividades pesqueras y recreativas, hasta el momento no se han reportado daños a la población, embarcaciones ni infraestructura, según confirmó el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna, Tito Chocano Rabanal.

El funcionario explicó que el cierre de los puertos fue dispuesto tras los avisos emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) y la Capitanía de Puerto, medida que sigue vigente mientras se evalúa el comportamiento del mar.

"Los puertos hasta el momento continúan cerrados. Esto inició hace cuatro días y se esperaba que el día de mayor intensidad fuera el domingo por la noche, de acuerdo con el pronóstico de la entidad técnico-científica", señaló Chocano.

Monitoreo permanente

El jefe del COER indicó que el seguimiento del fenómeno se realiza de manera coordinada con diversas instituciones, entre ellas la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Capitanía de Puerto de Ilo, el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Morro Sama, la Policía de Salvataje y las secretarías técnicas de los distritos costeros de Ite, Sama y La Yarada-Los Palos.

Según detalló, la vigilancia permanente ha permitido verificar que no existen reportes de emergencias asociadas al incremento del oleaje.

"Al momento no ha habido reportes de afectaciones ni daños. Hemos estado realizando monitoreos constantes y coordinaciones con todas las entidades involucradas", afirmó.

Asimismo, recordó que desde los primeros días de la alerta se difundieron recomendaciones para evitar actividades recreativas y de pesca en el litoral, además de advertencias dirigidas a los propietarios de embarcaciones.

Tacna registra menor intensidad que el norte del país

Respecto desde las regiones del norte, donde el fenómeno provocó mayores impactos, Chocano precisó que la situación en Tacna ha sido distinta debido a la menor altura de las olas y a las características geográficas de la costa regional.

"El oleaje en el sur ha sido menor que en el norte. Mientras en algunas zonas del norte se registraron olas de entre dos y tres metros, en el sur se han presentado alturas de entre 1,20 metros", explicó.

Añadió que la topografía del litoral tacneño ha contribuido a reducir los riesgos asociados al fenómeno.

"Eso ha favorecido para que no tengamos afectaciones ni a la población ni a los pescadores", sostuvo.

En cuanto a posibles daños en embarcaciones, indicó que no existen reportes oficiales y recordó que las autorizaciones de zarpe e ingreso a puerto son competencia exclusiva de la Marina de Guerra del Perú a través de la Capitanía de Puerto.

Esperan evaluación para posible reapertura

Las autoridades se encuentran a la espera de una nueva evaluación técnica programada para las próximas horas. Dependiendo de la disminución de la intensidad del oleaje, la Marina podría emitir una resolución que permita la reapertura de los puertos.

"Estamos esperando que Capitanía de Puerto se pronuncie para saber si continuará esta condición o si se puede levantar la restricción", manifestó el jefe del COER.