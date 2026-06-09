Actas de sufragio de Tacna fueron procesadas al 100%: 13 documentos observados pasaron al JEE

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Tacna culminó al 100% el procesamiento de las 1.041 actas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta electoral desarrollada el último 7 de junio. Sin embargo, 13 actas observadas fueron trasladadas al Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna para su evaluación y resolución.

Trece actas observadas serán evaluadas por el JEE

Así lo informó el jefe de la ODPE Tacna, Víctor León Cajachahua, quien detalló que once de estas actas fueron observadas por impugnaciones y dos por errores aritméticos detectados por el sistema de cómputo electoral.

"Sí, ya hemos terminado de procesar al cien por ciento las mil cuarenta y una mesas de sufragio en lo que corresponde a la región Tacna y ya tenemos exactamente el dato de trece actas observadas", señaló el funcionario.

Once actas fueron impugnadas y dos presentan errores aritméticos

León Cajachahua explicó que las actas fueron remitidas al Jurado Electoral Especial, instancia encargada de emitir una resolución en primera instancia. En caso de apelaciones, los expedientes deberán ser elevados posteriormente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"De las trece actas observadas, once han sido motivo de impugnación y dos por error aritmético. Esos son los casos que nos ha reportado el sistema de cómputo electoral para que determine el Jurado Electoral Especial", precisó.

JEE resolverá los casos en primera instancia

El jefe de la ODPE indicó que el JEE cuenta con tres días para emitir una resolución consentida. No obstante, si alguna de las partes presenta una apelación, el caso pasará al Jurado Nacional de Elecciones, proceso que podría extenderse hasta diez días adicionales.

"En unas dos semanas ya deberíamos tener resueltas estas actas", sostuvo León Cajachahua.

Respecto a la participación ciudadana, informó que aún continúa el procesamiento de las listas de electores para determinar cuántos ciudadanos acudieron a votar durante la segunda vuelta electoral. En la primera jornada, desarrollada el 12 de abril, se registró una participación superior al 82 % en toda la región.

ODPE destaca jornada electoral sin incidentes

El funcionario señaló que hasta el momento no se han reportado incidentes relevantes durante la jornada electoral y destacó el orden registrado en los locales de votación.

"No hemos tenido ningún reporte de incidencias. Todo ha ido conforme a lo previsto, hemos tenido mucho orden y mucho respaldo de la población de Tacna para ejercer su derecho al voto", manifestó.

Reconocen labor de miembros de mesa y personal electoral

Finalmente, León Cajachahua expresó su reconocimiento al personal operativo, coordinadores, miembros de mesa y ciudadanos que participaron en el proceso electoral, resaltando el trabajo realizado para garantizar elecciones transparentes y ordenadas en la región.