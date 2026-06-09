Autoridades de Salud y Educación intervienen colegio tras detectarse segundo caso de sarampión en Tacna

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de confirmarse un segundo caso de sarampión en la región Tacna, autoridades del sector Educación y Salud acudieron a la institución educativa Prócer Manuel Calderón de la Barca, en el sector Viñani, donde se detectó el caso, a fin de ejecutar acciones preventivas y evitar la propagación de la enfermedad entre los escolares.

La intervención estuvo encabezada por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna, Prof. Julio Tapia Calizaya, junto al director regional de Educación, Yuri Mejía Tang, y el director regional de Salud, Julio Aguilar Vilca. Asimismo, brigadas de vacunación del centro de salud de Viñani llegaron al plantel para verificar el estado de inmunización de los estudiantes y aplicar las vacunas respectivas.

Tapia Calizaya informó que desde la semana pasada se vienen desarrollando coordinaciones entre ambos sectores para actuar de manera inmediata ante cualquier riesgo sanitario en la institución educativa, toda vez que no se habían suspendido aún las clases presenciales como en el primer caso.

"Le hemos pedido a Salud que haga una evaluación y verifique la situación de los niños vacunados. En este momento se están realizando revisiones en todas las secciones desde primero hasta sexto, y de detectarse algún caso sin vacunación, la suspensión sería únicamente en la sección comprometida y solo por una semana", señaló.

Las autoridades precisaron que la prioridad es evitar una suspensión general de clases presenciales y reducir al mínimo cualquier afectación al desarrollo del año escolar. Por ello, personal de salud viene evaluando alumno por alumno para identificar quiénes cuentan con las dosis correspondientes contra el sarampión.

Sin embargo, durante la revisión preliminar se detectó una situación preocupante. Según informó el titular de la UGEL Tacna, solo seis escolares contarían con la segunda dosis contra el sarampión dentro del aula. Esto a consecuencia de creencias personales, religión o alerta injustificada, que genera la negativa a las vacunas.

"Es una información realmente preocupante. Por eso invocamos a los padres de familia a firmar cuanto antes el consentimiento informado para que el personal de salud pueda vacunar a sus hijos y evitar así retrasos o suspensiones en las clases", expresó.

Tapia Calizaya explicó que este escenario es distinto al registrado en la institución educativa Santísima Niña María, donde aproximadamente el 80 % de alumnas sí cuenta con vacunación, lo que permitiría reducir el tiempo de suspensión preventiva dispuesto inicialmente en dicho colegio.

Asimismo, anunció que brigadas médicas continuarán desplazándose a otras instituciones educativas con alta población estudiantil para reforzar las campañas de vacunación y las medidas preventivas ante enfermedades respiratorias propias de la temporada de invierno.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el uso obligatorio de mascarilla, el lavado frecuente de manos y el envío de los escolares adecuadamente abrigados.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los padres de familia a colaborar con las campañas de inmunización para garantizar la continuidad de las clases presenciales y proteger la salud de los estudiantes.