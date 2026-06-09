Árbitro somalí de la FIFA, Omar Abdulkadir, que fue deportado de EE.UU. se pronuncia: "Muy decepcionado"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado uno de los jueces más prometedores del continente africano, fue deportado de Estados Unidos a pocos días de iniciar la Copa del Mundo. Su caso, revelado en una entrevista exclusiva al New York Times, refleja la dimensión trágica de un episodio que lo privó de convertirse en el primer somalí en arbitrar un Mundial.

La detención en Miami

Abdulkadir llegó al Aeropuerto Internacional de Miami con la ilusión de cumplir su sueño profesional. Sin embargo, fue retenido por las autoridades migratorias, interrogado durante horas y finalmente enviado de regreso a Estambul.

El árbitro aseguró que contaba con todos los documentos en regla y que nunca recibió una explicación clara sobre la decisión de impedirle la entrada.

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. pic.twitter.com/NRVyHyIKBu — Takvim (@takvim) June 9, 2026

El sentir del árbitro

En sus declaraciones, Abdulkadir describió la experiencia como un golpe devastador. Explicó que arbitrar en el Mundial no era solo un logro personal, sino un símbolo para Somalia y para el arbitraje africano. Tras la deportación, confesó sentirse profundamente afectado.

"Estoy muy muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida, venir al Mundial".

Un debut histórico que no será

La FIFA lo había seleccionado entre los 52 árbitros que dirigirían en el torneo, siendo uno de los siete africanos elegidos. Su designación tenía un valor especial: habría sido el primer somalí en arbitrar un partido de la Copa del Mundo, un hecho histórico para su país y para la región. La deportación truncó ese camino y dejó un vacío en la representación continental.

Omar Abdulkadir premiado en 2025

La noticia generó indignación en Somalia, donde dirigentes deportivos calificaron la medida como un golpe al espíritu del fútbol. Para la comunidad internacional, el caso refleja cómo las tensiones políticas y las decisiones migratorias pueden impactar directamente en el deporte, incluso en un evento que busca ser inclusivo y global.

El testimonio de Omar Abdulkadir Artan sintetiza la frustración de un árbitro que veía en el Mundial la culminación de años de esfuerzo. Su ausencia no solo priva al torneo de una figura emergente del arbitraje africano, sino que también abre un debate sobre la relación entre política y deporte.

En un escenario que debía ser de celebración, su decepsión se convierte en una sentir que resume la dimensión trágica de un sueño mundialista que nunca llegó a comenzar.