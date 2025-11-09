¡Alerta en la costa! Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico para las próximas 24 horas

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la velocidad del viento en siete regiones del Perú debido a la proximidad con el continente del Anticiclón del Pacífico Sur. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán en alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 400, de fecha 7 de noviembre, este acontecimiento se registrará desde el domingo 9 al lunes 10 de noviembre en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso de ligera a moderada intensidad en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para el domingo 9 de noviembre se esperan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 38 km/h en la costa de Ica.

Mientras tanto, para mañana, lunes 10 de noviembre, se calculan vientos con velocidades cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores aproximados a los 35 km/h en la costa de Ica.

Asimismo, hacia la tarde en los distritos costeros se prevé el incremento de la velocidad del viento. Estas condiciones podrían generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. https://t.co/26dmafRSti pic.twitter.com/GIEkV9RKU3 — Senamhi (@Senamhiperu) November 8, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.