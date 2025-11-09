RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Para tener en cuenta

¡Alerta en la costa! Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico para las próximas 24 horas

El Senamhi pronosticó el incremento de la velocidad del viento desde el domingo 9 al lunes 10 de noviembre en siete regiones de la costa peruana. Aquí los detalles de los departamentos en alerta.

Pronostican incremento de la velocidad del viento en la costa.
Pronostican incremento de la velocidad del viento en la costa. Senamhi

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la velocidad del viento en siete regiones del Perú debido a la proximidad con el continente del Anticiclón del Pacífico Sur. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán en alerta

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 400, de fecha 7 de noviembre, este acontecimiento se registrará desde el domingo 9 al lunes 10 de noviembre en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso de ligera a moderada intensidad en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para el domingo 9 de noviembre se esperan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 38 km/h en la costa de Ica.

Mientras tanto, para mañana, lunes 10 de noviembre, se calculan vientos con velocidades cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores aproximados a los 35 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.

