Alerta naranja: Advierten lluvias de hasta fuerte intensidad en 18 regiones para las próximas 24 horas

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en varias regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 020, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" entre la tarde del martes 20 y el miércoles 21 de enero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martin, Tacna y Ucayali, detallándose a continuación:

Amazonas : Bagua, Bongara, Condorcanqui, Luya y Utcubamba.

: Bagua, Bongara, Condorcanqui, Luya y Utcubamba. Áncash : Antonio Raymondi, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay.

: Antonio Raymondi, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay. Apurímac : Antabamba y Cotabamba.

: Antabamba y Cotabamba. Arequipa : Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión.

: Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión. Cajamarca : Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio.

: Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio. Cusco : Chumbivilcas, La Convención y Espinar.

: Chumbivilcas, La Convención y Espinar. Huánuco : Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín: Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo y Yauli.

Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo y Yauli. La Libertad : Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

: Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Lima : Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Loreto : Requena, Ucayali.

: Requena, Ucayali. Madre de Dios: Tambopata y Manu.

Tambopata y Manu. Moquegua : General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Puno: Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno y San Ramón.

Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno y San Ramón. San Martín: Bellavista y Tocache.

Bellavista y Tocache. Tacna : Candarave, Tacna y Tarata.

: Candarave, Tacna y Tarata. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purus

En ese sentido, se estiman chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y noche, extendiéndose hasta la mañana del día siguiente.

Con referente a la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur. Para la costa, se esperan lluvias ligeras durante el atardecer y la noche, con posibilidad de que se extiendan hasta la madrugada del día siguiente, especialmente en los sectores norte y sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.