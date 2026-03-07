Caso Lizeth Marzano: La inesperada respuesta del abogado de Marisel Linares sobre presunto documento falso

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Lizeth Marzano aún cuenta con cabos sueltos y en este contexto, Elio Riera, abogado de Marisel Linares, tuvo una impactante respuesta acerca del documento de la donación del vehículo de la periodista a Adrián Villar, el cual fue señalado como falso por el mismo notario Donato Carpio.

Defensa legal de Linares tiene contundente respuesta

El letrado estuvo presente en la reciente edición de ATV Noticias en la que se pronunció acerca de la nueva acusación legal que tiene en su contra su patrocinada, que es la presentación de un supuesto documento fraudulento, el cual tendría una pena aún mayor que el delito por el que se le investiga a ella en el proceso matriz que es el atropello a Marzano.

En primer lugar, aclaró que no puede aseverar que los sellos en dicha minuta "son válidos" y que este "habría ingresado a la notaría". "Lo que he dicho con respecto al comunicado inicial del señor notario, en esa oportunidad no se hizo referencia a que era falso por lo cual podría desprenderse finalmente que habría ingresado", explicó.

Bajo esa premisa, manifestó que tras las declaraciones del notario Donato Carpio, lo que corresponde es "tomar en cuenta la buena fe, procesar, aclarar, precisar y rectificar", que él en su calidad de abogado no puede afirmar la veracidad de dichos sellos y que eso "corresponderá al Colegio de Notarios afirmarlo" y si es que ingreso a la notaría.

Además, subrayó que no se puede pretender que él haya elaborado el documento por lo que aseguró haber "recibido la información como defensa". En tal sentido, consideró que desde un principio Marisel Linares no tuvo una defensa "idónea y eficaz" con respecto a la asesoría legal en las etapas previas del proceso, lo que habría originado este nuevo cuestionamiento.

¿Marisel Linares debió entregar a Adrián Villar a las autoridades?

En otro momento, el abogado Riera fue consultado sobre la razón por la cual su patrocinada no entregó a las autoridades al hijo de su pareja, quien está implicado en el atropello y posterior fallecimiento de la campeona nacional de apnea Lizeth Marzano.

"Marisel Linares actuó dentro del grado de afinidad que tiene con el señor Villar y es normal lógicamente que una persona que tiene ese vínculo no esté obligada en llevarlo a la comisaría o a la Fiscalía, ni su papá", manifestó.

Como vemos, Elio Riera, abogado de Marisel Linares sostuvo que él no realizó la minuta de su patrocinada en el que se establecía la donación de su vehículo a Adrián Villar.