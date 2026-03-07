Guerra en Medio Oriente: Donald Trump asegura que Irán se rindió y promete un ataque "muy duro" contra el país

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Se han cumplido ocho días desde que inició el conflicto armado en Medio Oriente y la guerra sigue escalando debido a que se han perpetrado bombardeos intensos sobre Irán, ataques iraníes con misiles y drones por toda la región y creciente preocupación internacional por una guerra regional .

En paralelo, Israel y Estados Unidos han seguido lanzando ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, especialmente en Teherán y otras instalaciones estratégicas. Ahora, el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que Irán se rindió y ha prometido un ataque "muy duro" contra el país.

La advertencia de Donald Trump a Irán

Luego de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, el presidente de Estados Unidos se pronunció al respecto a través de un mensaje en sus redes sociales.

En tal sentido,indicó que Irán se ha rendido y ha prometido que las fuerzas norteamericanas realizarán un ataque militar contundente buscando así reafirmar la postura de vigilancia de Washington ante los movimientos que realiza el territorio iraní.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más (...) ¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

Nueva oleada de bombardeos contra Teherán e Isfahán

Cabe señalar que, este sábado 7 de marzo, el ejército isarelí anunció una nueva oleada de ataques contra la "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra ya regional lanzada junto a Estados Unidos.

Hay que mencionar, durante esta madrugada Israel perpetró un ataque masivo con 80 cazas contra la capital de Irán y el centro del país siendo sus víctimas la Universidad Imán Hosein, pero también búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban "cientos de agentes del régimen".

La casa de estudios bombardeada está afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y se desempeña también como academia militar en la formación y capacitación del personal del sector de defensa iraní.

