Ernesto Pimentel deja de lado a la Chola Chabuca y vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star'

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Ernesto Pimentel regresa este sábado a la conducción con el programa 'Sábado Súper Star', una propuesta con parodias, retos de baile, canto y hasta extremos, para llevar sana diversión a las familias peruanas.

Dicho programa se emitirá este sábado 7 de marzo después de 'El Reventonazo del verano'; donde diversos artistas mostrarán su talento y competirán con otras figuras. Recordemos que Ernesto Pimentel vuelve a la conducción tras los exitosos programas 'Camino a la fama' en ATV; así como 'Sabadazo' en Latina.

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción

Con ello, el comediante se aleja parcialmente de su popular personaje 'La Chola Chabuca' con el que estuvo en la TV durante los últimos 20 años. Esta vez, se mantendrá en las pantallas de América TV con la compañía de grandes artistas de dicha casa televisora.

"Estoy contento de volver a la conducción con 'Sábado Súper Star', yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello, he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión", enfatizó Ernesto Pimentel.

En este primer programa de 'Sábado Súper Star' llegan los conductores de América hoy, como Rebeca Escribens, quien se convertirá en Thalía de 'Quinceañera'; Janet Barboza se someterá a un reto extremo, mientras que la doctora Rosario Sasieta imitará a la cantante Mimy Succar.

Asimismo, el medium Frank Mendizábal será Michael Jackson; Edson Dávila se vestirá de mariachi para participar en un reto de canto en vivo; y Dorita Orbegoso tendrá un duelo baile.

Fue operado de emergencia

Es importante precisar que Ernesto Pimentel se ha mantenido en la TV en los últimos años a pesar de la delicada operación que sufrió a finales del 2024. En aquella oportunidad, el conductor tuvo que ser intervenido tras desvanecerse al finalizar su participación en 'La Banda del Chino.

Por suerte, la cirugía fue positiva por lo que retomó sus actividades a las pocas semanas de dicho incidente.

"Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por mi salud. Estoy en proceso de recuperación, me siento muy bien. En realidad, era una operación que estaba programada pero que tuvo que adelantarse por fuertes dolores que me sobrevinieron tras culminar una presentación en la Banda de El Chino", expresó aquella vez.

En resumen, Ernesto Pimentel volverá a la conducción de la TV con el programa 'Sábado Super Star' por América TV a partir de este sábado 7 de marzo.