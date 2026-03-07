VES: Más de 100 mototaxistas hacen cola por combustible ante falta de GNV

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desabastecimiento de GNV en Lima y Callao ha desatado que conductores de vehículos menores y automóviles se vean movilizados a buscar los menores precios de combustible para abastecer sus automóviles.

Tal es el caso registrado este sábado 7 de marzo donde 100 mototaxistas esperan recargar sus vehículos desde una grifería ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Ello, tras una semana de haberse anunciado la crisis energética tras la rotura de la tubería ubicado en el distrito de Megantoni, región Cusco.

100 mototaxistas hacen cola por combustible

En diversos puntos de la capital, conductores recorren la ciudad con el fin de abastecer sus vehículos con GLP ante la crisis desatada por la falta de gas natural en Lima y Callao.

En el cruce de la avenida Pastor Sevilla y El Sol, lugar donde se ubica el grifo Sol de Oro, más de 100 mototaxistas esperan abastecer sus vehículos con GLP. En tal establecimiento se ofrecería una oferta competitiva de S/12.65.

De acuerdo al reporte recogido por Exitosa, un conductor refirió que la espera por abastecerse se repite en todos los grifos de la zona: "Más de 100 motos hay en cada grifo", indicó. Además refirió que por la alta demanda el combustible se había acabado

La crisis por falta de GNV ha traído consigo el aumento de precios en los pasajes al momento de usar estos medios de transporte. Según indicó otro conductor el precio base para el transporte en moto se ha fijado entre S/4 y S/5.

Camioneta y autos ocupan dos carriles en Panamericana Sur

En la Panamericana Sur, a la altura del puente Supros, en Villa El Salvador, se registró que tres carriles venían siendo ocupados por camiones, mototaxis y autos privados con el fin de buscar combustible.

En la zona se encuentra un gasolinera que ofrece gasolina y petróleo con el fin de abastecer sus vehículos. La espera de los conductores se extiende entre los 30 minutos hasta 1 hora con el fin de obtener combustible.

Un conductor de auto particular indicó que, con normalidad, encuentra GLP a un precio de S/14.90, sin embargo, ahora el precio ha aumentado hasta los S/19.

🔴🔵#LaHoraDelVolante🚦🚦 | En Villa El Salvador, camiones y autos ocupan dos carriles de la Panamericana Sur por combustible. La PNP dirige el tránsito en la zona.



Ante este aumento de precios, los conductores solicitan que se haga una adecuada fiscalización. Miralles anunció "sanciones correspondientes" en contra de aquellas empresas que usan la crisis del combustible GNV para especular y elevar sobre el precio.

A poco más de una semana de haberse declaradonla emergencia por GNV, conductores hacen largas colas con el fin de abastecer sus vehículos, tal es el caso presentado en Villa El Salvador donde más de 100 mototaxistas esperan por GLP y otros combustibles.