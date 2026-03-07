Sporting Cristal condenó racismo hacia Cristiano Da Silva: Gerente reveló insulto que recibió el lateral

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal emitió un comunicado donde condenó tajantemente los insultos racistas hacia Cristiano Da Silva durante el partido ante Alianza Atlético de Sullana. De acuerdo a lo mencionado por el propio jugador, el futbolista Franco Coronel lo agredió verbalmente durante los últimos minutos del partido en el Estadio Alberto Gallardo.

En el escrito, el elenco bajopontino deja en claro que siempre mantuvieron una postura clara frente a episodios de esta naturaleza en el fútbol peruano. Por ello, rechazaron categóricamente esta situación ocurrida sobre la tarde de esta sábado 7 de marzo.

Además, exigieron a las autoridades de la Liga 1 que investiguen a fondo lo sucedido y otorgar las sanciones que corresponda ante un hecho condenado por la propia FIFA.

"Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley", indicaron.

Gustavo Zevallos reveló insulto a Cristiano Da Silva

Al finalizar el encuentro, el gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, tomó la palabra para dar más detalles sobre este lamentable hecho. El directivo aseguró que Franco Coronel le dijo la palabra 'macaco' al lateral brasileño lo que generó su comprensible reacción.

Respecto a ello, el dirigente manifestó su sorpresa de que un futbolista foráneo protagonice un incidente de este tipo. Además, indicó que el club no se quedará de brazos por lo que exigirán un castigo ejemplar.

"Él lo agrede verbalmente, le dice 'macaco'. No entiendo cómo un jugador extranjero, al que el país le brinda la posibilidad de trabajar, puede cometer un acto de racismo como este. Vamos a pedir sanciones drásticas", aseguró.

En esa misma línea, Zevallos señaló que FIFA y Conmebol condenan drásticamente este tipo de situaciones, además de dejar en claro que un hecho similar no debe volver a ocurrir en el fútbol peruano.

"Somos un club que respeta todas las instancias, las normas, el reglamento y las instituciones. Esto no se puede permitir de ninguna manera. La FIFA y la CONMEBOL son firmes y exigiremos una sanción drástica, porque esto no puede volver a ocurrir en el país", añadió.

