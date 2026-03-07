¿Llega la separación? Christian Cueva IMPACTA al reunirse con abogado de Pamela López

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre Christian Cueva y Pamela López, quienes aún son esposos, ha estado marcada por la polémica hasta tal punto de convertirse en un tema de carácter legal que parece nunca acabar, pese a que ambos ya tienen nuevas parejas la separación aún no llega.

En ese contexto, este sábado el futbolista llamó la atención de muchos debido a que apareció con la defensa legal de la madre de sus hijos en compañía de su abogado. Ello generó rumores en el público que afirman que podría haber una conciliación mientras que otros señalan que se viene el fin de su compromiso para que sean libres.

Christian Cueva posa al lado del abogado de Pamela López

Este sábado 7 de marzo, Gino Zamora, abogado de Pamela López, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía en la que posa al lado de Christain Cueva y el abogado del jugador de Juan Pablo II.

Fue el mismo letrado quien aclaró la razón de este encuentro con 'Aladino' y si es que el enfrentamiento con su patrocinada llegó a su etapa final. "Como abogado de Pamela López, el viernes 6 de marzo, se tuvo una reunión con el señor Christian Cueva y su representante legal para poner fin al conflicto judicial", se puede leer en su post.

Bajo esa premisa, el abogado de la trujillana explicó que ambas partes aún no llegan a un punto de conciliación con respecto a los enfrentamientos legales que vienen teniendo tras decidir acabar con su romance.

Sin embargo, subrayó que sí existe disposición tanto de Christian como de Pamela en poder establecer acuerdos en beneficio de sus tres menores hijos. "Esto no significa que hasta la fecha se tenga un acuerdo entre ambas partes; sin embargo, representa un acercamiento para solucionar el conflicto", concluyó el abogado.

Christian Cueva confirma boda con Pamela Franco

La semana pasada, Christian Cueva concedió una breve entrevista con Juan Carlos Orderique para el programa de televisión 'Sí va a salir'. Allí el autoproclamado '10 del pueblo' fue consultado si es que existen planes de boda con su amada Pamela Franco, sin tapujos y totalmente enamorado el pelotero respondió que sí es una de las cosas que quiere concretar debido a que ella es una parte fundamental de su vida.

"Planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es con ella con quien las quiero hacer", indicó.

De manera sorprendente Christian Cueva sorprendió al aparecer al lado de Gino Zamora, abogado de su aún esposa Pamela López, lo que generó los rumores de la llegada del fin de su matrimonio, sin embargo el letrado aclaró cuál fue la razón de su encuentro.