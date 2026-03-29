¡Alerta naranja! Indeci advierte lluvias intensas en 15 regiones: Estas son las provincias en potencialmente en peligro

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 15 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 088, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del lunes 30 de marzo en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martin y Tacna. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Áncash : Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huaura, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay.

: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huaura, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay. Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa : Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinanochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinanochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cusco : Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Urubamba y Quispicanchi.

: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Urubamba y Quispicanchi. Huancavelica : Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco : Ambo Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. La Libertad : Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

: Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Moquegua : General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco Puno : Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandía y Yunguyo.

: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandía y Yunguyo. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Tacna: Candarave, Tacna y Tarata.

🟠Hasta el 30/3 se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna. según informó el @Senamhiperu. pic.twitter.com/8RjrvKQlhf — COEN - INDECI (@COENPeru) March 29, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, principalmente en el vertiente occidental de los andes, en los sectores central y sur; y de ligera a moderada intensidad en el resto de los andes, estando acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento iniciándose la tarde y prolongándose hasta la noche y/o madrugada. Además, granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva, con presencia de ráfagas de viento y descargas eléctricas durante el día y se prolongarían hacia la noche y/o madrugada. Del mismo modo, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa, por la tarde y/o noche.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.