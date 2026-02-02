¡Ni se miraron! Karol G y Feid protagonizan INCÓMODO MOMENTO en los Grammy 2026 tras ruptura

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los Premios Grammy 2026 reunieron a importantes figuras de la industria musical. Entre ellas destacaron Karol G y Feid, quienes protagonizaron un incómodo momento en la alfombra roja, luego de que se hiciera pública su ruptura amorosa hace algunas semanas.

Karol G y Feid incómodos en los Grammy 2026

Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, Karol G y Feid se hicieron presentes coincidiendo en la alfombra roja. Sin embargo, ninguno de los dos optó por saludarse ni mucho menos intercambiar gestos, lo que incrementó rumores respecto al verdadero motivo de su ruptura.

Las imágenes difundidas por los medios internacionales muestran a la 'Bichota' posando contenta frente a los fotógrafos, mientras que Feid se encontraba a varios metros de ella mirando su teléfono y evitando a como de lugar algún tipo de contacto visual con su expareja.

💔😢 Así fue el encuentro entre Karol G y Feid en la alfombra de los Grammy 2026. #Grammy pic.twitter.com/xVRZd4DL15 — Vórtice (@vorticelatam) February 2, 2026

Como se recuerda, hace algunas semanas comenzaron a circular distintas versiones respecto a un distanciamiento, lo cual ha sido confirmado este domingo 1 de febrero al reencontrarse en la ceremonia de los Grammy 2026.

Si bien ninguno de los artistas colombianos ha brindado declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores sobre su ruptura, los medios de espectáculos no dejan de rumorear sobre una posible ruptura o un alejamiento debido a sus apretadas agendas.

Karol G y Feid fueron nominados en los Grammy 2026

Karol G fue nominada en la categoría 'Mejor Álbum Pop Latino' por 'Tropicoqueta', siendo oficialmente su segunda participación en el prestigioso concurso musical. En 2024, la colombiana sintió la gloria al al obtener el premio a 'Mejor Álbum de Música Urbana' por 'Mañana Será Bonito', lo que fue catalogado como histórico al ser la primera mujer en ganar dicho reconocimiento.

Por su parte, Feid, fue nominado por primera vez en la categoría 'Mejor Álbum de Música Urbana' por 'Ferxxo Vol X: Sagrado', aunque finalmente el galardón se lo llevo Bad Bunny.

Bad Bunny gana 'Álbum del Año'

Bad Bunny confirmó que es uno de los artistas latinos más influyentes de los últimos años al ganar el premio 'Álbum del Año' en los Grammy 2026 con su disco 'Debí Tirar Más Fotos'. Este hecho ha sido catalogado como 'histórico' al tratarse del primer álbum completamente en español en obtener este galardón.

