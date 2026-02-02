Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial: "Aquí no se discrimina a nadie"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial vuelven a estar en boca de todos luego de confirmar que abren su primer centro comercial en Los Olivos. Tras el anuncio, Pamela López lanzó una inesperada publicación que no pasó desapercibida.

Centro comercial de Pamela Franco y Christian Cueva

Todo ocurrió en un reciente evento público, donde la cantante fue presentada como una de las figuras clave del nuevo proyecto comercial que lanzará junto a Christian Cueva.

La animadora del evento fue quien soltó la bomba ante el público. "Quiero que le digas al público de que tú y Cueva este es su primer bebé, o no, central plaza, nace tu nuevo bebé. Tu nuevo emporio, centro comercial, central plaza Los Olivos", dijo en pleno escenario.

Sin rodeos ni misterios, Pamela Franco confirmó la noticia y dejó claro cuál será el rol que ambos asumirán dentro del proyecto. El foco estará en la explanada destinada a espectáculos y eventos artísticos, un espacio de nada menos que 10 mil metros cuadrados.

"Claro que sí vamos a estar juntos con un equipo en la explanada. Está con los eventos artísticos, lo que nos encanta, 10 mil metros, así que estamos abriendo para trabajar con distintas orquestas. Los talentos sobran en el Perú así que nos abrimos camino en la explanada, los mejores eventos", respondió.

La cumbiambera también aprovechó para abrirle las puertas a todos los géneros y agrupaciones, sin ningún tipo de filtro.

"Estaremos seguido por aquí, trabajando, estamos para escuchar sus gustos y preferencias, a quién quieren ver, a todos los grupos. Aquí no se hace excepción ni discriminar a nadie, todos los grupos de salsa, rock, folclore y los animadores. En Central Plaza Los Olivos", agregó.

Por eso, la apertura de este centro comercial junto a Pamela Franco dejó más de una ceja levantada y encendió la conversación en la farándula local.

Pamela López y su inesperada publicación

Mientras la noticia del nuevo negocio corría como pólvora, muchos estaban atentos a la reacción de Pamela López. Sin embargo, la aún esposa de Christian Cueva decidió mantenerse al margen del anuncio.

Lejos de pronunciarse directamente sobre Central Plaza Los Olivos, Pamela López compartió una publicación en sus redes sociales mostrando un radical cambio de look. En una fotografía frente al espejo, luciendo mechas rubias, le dedicó un mensaje a su estilista: "Amé en demasía bebé".

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a sacudir la farándula al confirmar que abren su primer centro comercial, Central Plaza Los Olivos, un proyecto que ambos impulsan juntos.