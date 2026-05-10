Papa León XIV envía saludo por el Día de la Madre: "Especialmente por aquellas que viven en condiciones difíciles"

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV envió este domingo 10 de mayo, desde la plaza San Pedro, un emotivo saludo a todas las madres en el marco de la celebración de su día que se conmemora en el Perú y varios países del mundo.

El sumo pontífice, quien el último 8 de mayo celebró el primer año de su elección en el cargo, se dirigió a todas las progenitoras a través de una sinceras palabras, en las que finalizó con una bendición para la emoción de las miles de asistentes a su misa ofrecida en Roma.

¿Cuáles fueron las palabras del papa León XIV por el Día de la Madre?

Desde el Vaticano, como cada domingo, el santo padre ofreció la santa liturgia al mundo entero y tras el rezo del Regina Coeli, aprovechó la ocasión para dirigirse a las madres, en un mes muy especial para la Iglesia Católica por celebrarse en tres días el día de la Virgen de Fátima.

"Hoy recordamos de modo especial a todas las madres. Por intercesión de María, la madre de Jesús y madre nuestra, rezamos con afecto y gratitud por cada mamá, especialmente por aquellas que viven en condiciones más difíciles. Gracias, ¡que Dios las bendiga!", exclamó León XIV.

Este fue el saludo que el Papa León XIV dirigió por el Día de la Madre que hoy se celebra en varios países del mundo. pic.twitter.com/aF77RWD8Y3 — ACI Prensa (@aciprensa) May 10, 2026

El mensaje fue recibido por una gran ovación por parte de los fieles que asistieron a la capital italiana. Vale mencionar que, el lunes 18 de mayo se conmemorará oficialmente su primer año del inicio de su pontificio, siendo el papa número 267 de la Iglesia Católica.

Presidente José Balcázar saluda a las madres peruanas por su día

En el marco de la celebración por el Día de la Madre en el Perú, el presidente José María Balcázar envió un afectuoso saludo a todas las mamás, a través de una dedicatoria difundida por las redes sociales de la Presidencia de la República.

Mediante una publicación, el mandatario comenzó su reconocimiento a las progenitoras, afirmando que toda persona no debería en dudar daría la vida por su ellas.

"Son la fuente de y causa de dignidad y solidaridad. ¡No se cansan ni amodorran: ahí están! ¡Hasta más acá y más allá de la ultranza!", señala el mensaje firmado por el jefe de Estado.

¡Feliz Día de las Madres! 🇵🇪 💖



El presidente José María Balcázar saluda a todas las madres peruanas, ejemplo de amor, fortaleza y dedicación. 💐 pic.twitter.com/OxfxHmYdFM — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 10, 2026

Del mismo modo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se sumó a este día tan especial, destacando su esfuerzo diario para hacer al Perú "un país más humano, solidario y lleno de oportunidades".

"Desde cada hogar, emprendimiento y espacio de cuidado, las madres peruanas construyen futuro, inspiran esperanza y dejan huella con su valentía y dedicación", expresa el mensaje de la cartera ministerial.

Los saludos marcan un claro y merecido reconocimiento a las madres por su día, en paralelo mientras al Perú espera por la pronta vuelta del sumo pontífice para finales del 2026.