Puente Piedra: asesinan a balazos a mototaxista de 32 años y deja a dos hijos en la orfandad

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista de 32 años fue asesinado a balazos la noche de ayer en el sector conocido como Bosque, en el distrito de Puente Piedra. La víctima, integrante de la asociación San Juan de Naranjitos, se encontraba acompañado de otras personas cuando fue atacado por sujetos que llegaron a bordo de un vehículo rojo.

Según información preliminar a la que pudo acceder Exitosa, Fredy Orlando Agreda Malqui había llegado junto a unos amigos a una tienda de la zona para realizar unas compras. Sin embargo, en ese momento, un automóvil de color rojo apareció en el lugar y de su interior descendieron varios sujetos que abrieron fuego contra el conductor a quemarropa.

Tras perpetrar el ataque, los presuntos criminales huyeron por la avenida Industrial. Durante su escape, el vehículo en el que se desplazaban terminó en una acequia. Hasta el momento, no se ha precisado si los ocupantes fueron intervenidos ni se ha informado sobre la identidad de los responsables del crimen.

Mototaxista asesinado deja dos hijos en la orfandad

En diálogo con Exitosa, el suegro de la víctima confirmó la identidad del fallecido y lamentó que su muerte deje a dos menores de edad en la orfandad, de 10 y dos años. Asimismo, expresó su indignación por la falta de información sobre las diligencias policiales y pidió que el caso no quede impune.

"Le han dado ocho balazos a mi nuero. Yo me aferro a Dios y sé que se va a hacer justicia (...) deja dos hijos en la orfandad, uno de 10 y otro de dos años. Todo ocurrió cuando él estaba acompañado de otras personas, y hasta ahora la policía no ha hecho nada y no nos dicen nada ni a mí ni a mi hija", expresó el adulto mayor.

🔴🔵 Puente Piedra: Asesinan a mototaxista en sector Bosque 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/6LtsqgaNOj October 28, 2026

Finalmente, se desconoce el móvil del asesinato. La Policía Nacional viene iniciando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables de acabar con la vida del mototaxista.

Es así que, el asesinato de Fredy Orlando Agreda Malqui vuelve a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad ciudadana en Lima Norte, donde los ataques armados generan temor entre los vecinos y trabajadores del transporte menor. Mientras la Policía busca esclarecer el crimen e identificar a los responsables, la muerte de este mototaxista deja a dos niños en la orfandad y refleja el impacto social de la violencia criminal en las familias afectadas.