Comas: dos hombres resultan heridos tras feroz balacera y la Policía busca a los responsables

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos hombres resultaron heridos tras una balacera registrada en la cuadra 14 del jirón Arequipa, en el distrito de Comas. El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. de ayer y generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron haber escuchado varios disparos que interrumpieron la tranquilidad de la zona.

Balacera en Comas deja dos heridos

Según los testimonios recogidos, los ciudadanos escucharon hasta cinco detonaciones durante el incidente. Presuntamente, las víctimas se encontraban transitando por el lugar cuando se produjeron los disparos. Hasta el momento, las circunstancias exactas del ataque armado continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

En horas de la madrugada, la Policía Nacional confirmó que los heridos son dos hombres que aún no han sido identificados. Ambos fueron trasladados al hospital Sergio Bernales, donde permanecen internados con diagnóstico reservado. Hasta el cierre de este reporte, ningún familiar se había presentado para brindar información sobre las víctimas.

Tras la balacera, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes. Los efectivos policiales también vienen solicitando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Este nuevo episodio de violencia se suma a otros casos de ataques armados y homicidios registrados en Lima Metropolitana durante el 2026. El incidente ocurre en medio de un estado de emergencia dispuesto para enfrentar la inseguridad ciudadana, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

🔴🔵 Comas: Dos personas heridas tras feroz balacera en el jirón Arequipa 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/4tOBXGk8gh October 28, 2026

Otros crímenes en Comas

El octubre, un mototaxista fue asesinado a balazos por dos sicarios cuando se desplazaba a bordo de su vehículo a pocos metros de su vivienda, en el distrito de Comas. El crimen ocurrió la noche del último domingo 27 de septiembre y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

De acuerdo con las imágenes obtenidas en exclusiva por Exitosa, el ataque ocurrió aproximadamente a las 9:47 de la noche, en la calle Chacracerro. En el video se observa a la víctima, identificada como Angelo Andazabal Reyes, de aproximadamente 30 años, desplazándose en su mototaxi cuando fue interceptado por una motocicleta.

En la unidad menor se movilizaban dos sujetos. Uno de ellos descendió rápidamente de la motocicleta y abrió fuego contra Andazabal Reyes, quien no tuvo oportunidad de escapar del ataque. Tras efectuar los disparos, el sicario volvió a subir al vehículo en el que se encontraba su cómplice y ambos huyeron del lugar.