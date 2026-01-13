Alcaldes de Chosica y Santa Eulalia piden declarar estado de emergencia ante lluvias y huaicos

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La preocupación por las lluvias intensas en Lima Este se ha trasladado a las autoridades. Este martes 13, alcaldes de Chosica, Santa Eulalia y Huachupampa solicitaron al Gobierno declaratoria de emergencia de sus distritos ante el aumento de lluvias y activación de quebradas.

Alcaldes de Lima Este se unen para exigir acciones al Ejecutivo

En diálogo con Canal N, los regidores expresaron su preocupación ante una posible emergencia y advirtieron que la temporada de precipitaciones ya empezó a afectar la zona alta de la provincia de Huarochirí, en la sierra central de la capital, así como la caudalidad del río Rímac.

Honoria Huamán, la alcaldesa de Huachupampa, ubicado a más de tres horas de Chosica, manifestó que su jurisdicción ya está siendo afectada por huaicos y deslizamientos. Informó que la zona norte, centro y sur de Huarochirí presentan precipitaciones y que ello requiere de intervención urgente del Estado.

"Queremos que nos declaren en emergencia para poder actuar en el momento en que se requiera", señaló Huamán.

Caudal del río Rímac se ha incrementado en Santa Eulalia, Chosica y Huachupampa.

Por su parte, el alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis aseguró que este pedido al Gobierno central no es reciente, sino que el pedido formal fue remitido el pasado octubre a las autoridades. Por ello, señala que todos los años esperan a que llegue la temporada de lluvias para solicitar las declaratorias.

"Desde octubre, nosotros hemos mandado documentos al gobierno central, a la PCM, al gobierno regional, para que nos declaren en emergencia y podramos intervenir los ríos, las quebradas que hoy nos traen zozobra", manifestó Ñahuis.

Por ello, el burgomaestre señaló que, si bien sus gobiernos locales pueden actuar y atender el problema con sus propios recursos, también solicitan el apoyo del Gobierno, con respaldo del "Ejército, el Ministerio de Vivienda, para que venga a apoyarnos con maquinaria".

Ñahuis precisó que, en Lima Este, las "lluvias ya se han intensificado a partir de los 1500 msnm".

Por otro lado, Oswaldo Vargas, alcalde de Lurigancho-Chosica precisó que la caudalidad del río Rímac ha aumentado y que ya presenta una coloración más amarronada. "Pedimos que el Gobierno declare en emergencia para agilizar las acciones y operaciones necesarias", sostuvo.

Deslizamiento por lluvias sepulta a dos mineros en La Libertad

Las precipitaciones comienzan provocar emergencias en distintas regiones del país. Este lunes por la tarde, lluvias intensas en La Libertad produjeron el deslizamiento de una gran masa de tierra, sepultando el ingreso de un socavón, donde quedaron dos personas atrapadas.

Esta paralización hizo aun más difícil las labores de rescate de los mineros atrapados. Sin embargo, el trabajo conjunto de las autoridades y la población local permitió el rescate.