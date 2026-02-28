Sicarios dispararon más de 20 veces contra un bar en SJM: Vecinos tomaron radical decisión

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Presuntos sicaritos atacaron a balazos un bar ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) y luego huyeron. Según se conoció, los sujetos desconocidos dispararon más de 20 veces contra el local que tenía comensales en su interior.

Local fue clausurado

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la noche del último viernes 27 de febrero, exactamente en el cruce de las calles Maximiliano Carranza y José María Seguin. Luego del atentado, el local fue clausurado.

De acuerdo a las imágenes obtenidas por nuestro medio, los disparos estuvieron direccionados hacia dicho local, impactando contra la pared del segundo piso del mismo, por lo que se presume, sería una posible advertencia de parte de presuntos sicarios. Tras el acto delictivo, no se registraron heridos ni fallecidos

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo mantener diálogo con los vecinos de la zona que, no dudaron en expresar su preocupación debido a que temen por su seguridad y la de sus familias. Según precisaron, no es la primera vez que se reportan actos como el atentado hacia el bar, por lo que han tomado una radical medida.

Vecinos se tuvieron que mudar

Al respecto, precisaron que los casos de extorsión, delincuencia y criminalidad en dicho punto de SJM, se incrementan día a día, por lo que los llevó a tomar la decisión de vender sus viviendas. Asimismo, denunciaron que no solo el cobro de cupos genera temor, sino que también la presencia de meretrices.

"Mucha gente empezó a vender sus casas por ese motivo. Un niño ya no puede vivir acá. A cualquier persona le hubiera caído, debe ser algo de los extorsionadores", dijo una de las vecinas.

En otro momento, un vecino expresó su tristeza debido a la situación de inseguridad que atraviesan no solo en el distrito de SJM. Según indicó, resulta lamentable que residentes tengan que irse a vivir a otros lugares tras haber vivido por años en la zona.

"Es lamentable porque uno tiene niños, uno ha vivido acá por mucho tiempo y da pena como el barrio o el lugar donde uno vive se vuelve un lugar inseguro. Es cierto, muchos vecinos que con los que uno ha crecido ya no viven en la zona, se han ido a otros lugares por la delincuencia, este lugar en la noche se vuelve tierra de nadie", precisó.

En conclusión, vecinos de SJM han expresado su temor ante el reciente ataque armado hacia un bar. Pidieron a las autoridades mayores acciones para combatir la inseguridad.