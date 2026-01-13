La Libertad: Dos mineros atrapados en socavón tras deslizamiento por lluvias son rescatados en Sayapullo

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las precipitaciones comienzan provocar emergencias en distintas regiones del país. Este lunes por la tarde, lluvias intensas en La Libertad produjeron el deslizamiento de una gran masa de tierra, sepultando el ingreso de un socavón, donde quedaron dos personas atrapadas.

La emergencia se registró en la Ruta PE en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el fenómeno también afectó 400 metros de la vía, obligando a las autoridades a restringir el tránsito durante varias horas.

Esta paralización hizo aun más difícil las labores de rescate de los mineros atrapados. Sin embargo, el trabajo conjunto entre la población local, trabajadores de la zona y la Municipalidad Distrital de Sayapullo, consiguió apoyar con dos cargadores frontales.

Dos mineros fueron rescatados de un socavón generado por lluvias en La Libertad.

Finalmente, se logró el rescate de las dos personas atrapadas con el apoyo de la empresa minera Monarca, asegurando la tranquilidad de sus familiares.

¿Cuál es el pronóstico de lluvia en los próximos días en La Libertad?

Según el último pronóstico de la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología (Senamhi), las provincias de Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad.

Además, se esperan lluvias en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope. Ante ello, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) insta a los ciudadanos de dichas provincias y a las autoridades a tomar sus medidas de prevención, debido a que los acumulados podrían alcanzar hasta los 35 milímetros por metro cuadrado.

Se esperan fuertes lluvias en 19 regiones del Perú

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 012, se esperan las precipitaciones entre la tarde del lunes 12 y el martes 13 de enero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin y Ucayali.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevada por encima de los 3 900 m s. n. m. de la sierra centro y sur.