Simulacro Nacional Multipeligro 2026: Alertas SASPe sonarán este viernes 29 de mayo, informa INDECI

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 que tendrá lugar este viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m., el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que la jornada de prevención contará con el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe).

Vale destacar que, este ejercicio tiene como finalidad fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la población en general frente a situaciones de emergencia o desastre, ya sea de origen natural o inducidas por la acción humana.

¿Qué es la alerta SASPe?

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) es la plataforma que genera, transfiere, difunde y comunican alarmas sísmicas en un determinado ámbito geográfico ante la detección de un evento sísmico cuya magnitud es igual o superior a 6.0 M, con el fin de salvaguardar la vida de las personas y sus medios de vida.

Asimismo, funciona a través del Subsistema de Monitoreo y Alerta del peligro ante sismos administrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Subsistema de Difusión y Comunicación de Alerta Temprana administrado por el INDECI.

Vale recordar que, el sistema tiene sensores sísmicos y sirenas electrónicas instaladas en toda la costa del Perú. En el marco del simulacro de este viernes 29, su sonido será emitido en algunos distritos del país.

✅ En este simulacro se contará con la alertas del SASPe, conoce cómo funciona.



😉 Elige prepararte y participa del I #SimulacroNacional2026



📆 Viernes 29 de mayo

🕒 10:00 a. m. pic.twitter.com/KyeIlyxDWi — INDECI (@indeciperu) May 28, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

En el marco del Simulacro Nacional Multipeligro 2026, el INDECI recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, ambas deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días ante una emergencia determinada.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del suceso. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.