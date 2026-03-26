Alza de combustibles en Pucallpa: Realizan paro de transporte público, carga pesada y mototaxistas

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la crisis energética a inicios de marzo, el alza de combustibles aun persiste en algunas zonas del país, como en la región Ucayali, donde un sector de transportistas acató un paro este jueves, exigiendo a las autoridades acciones inmediatas.

Pucallpa aun es golpeada por excesiva alza de combustibles

Este 26 de marzo, trabajadores del trasporte público, mototaxistas y hasta transportistas de carga pesada se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Pucallpa ante el incremento excesivo de precios de combustibles.

Según un reporte de Canal N, son cientos de vehículos de carga pesada y también de transporte público los que paralizaron sus servicios. Las protestas llegaron a los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Ucayali.

"Nosotros estamos solicitando que las autoridades se pongan de pie y se pongan a fiscalizar el combustible, el abuso incomparable que están realizando los grifos acá en Ucayali. El combustible está demasiado adulterado", expresó un manifestante.

Asimismo, su indignación también se extiende al pedido a las autoridades de arreglar los semáforos, pues aseguran que estos llevan más de un mes malogrados.

"Nosotros, como transportistas, nos sentimos atropellados por estas autoridades. Las autoridades incompetentes. Si no son capaces de trabajar, que dejen el sillón y que vayan a un lado", agregó.

Pucallpa: Un sector de transportistas de carga pesada, transporte público y mototaxistas realizan un paro por el alza del combustible



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/mXNXrbxoXK — Canal N (@canalN_) March 26, 2026

Transportistas denunciarán al Gobierno por omisión de funciones

Este jueves 26 de marzo, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Raurau, visitó los estudios de Exitosa para alzar su voz de protesta ante la ola de extorsiones que sufre su gremio desde hace varios meses.

Uno de sus principales anuncios fue que analizan la posibilidad de denunciar al gobierno por omisión de funciones ante las decenas de vidas que cobra a diario el sicariato.

Durante esta charla, el dirigente descargó toda su molestia contra la clase política en general al indicar que "a ninguno le interesa la vida de los peruanos".

Según precisó, el flagelo de la extorsión y sicariato no solo afecta a los transportistas, sino también a cualquier emprendedor con un negocio a cuestas.

"En nuestro país, la vida del peruano no vale nada. Y lo peor de todo es que tenemos un gobierno improvisado, sin horizonte y que no le importa la vida de los peruanos. Estamos siendo sometidos a penas de muerte por estos sicarios por no pagar los cupos", indicó.

Un sector de transportistas de carga pesada y mototaxistas acataron un paro de transportes en Ucayali ante el incremento de precios de combustibles. Protestas llegaron a los exteriores de la sede del Gobierno Regional.