Carabayllo: Intervienen vivienda de pareja de dirigente mototaxista acusados de extorsión y sicariato

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Sobre la madrugada de este martes 24 de marzo, agentes de la PNP allanaron una vivienda de dos pisos en Carabayllo donde vivía la esposa del presidente de una asociación de mototaxistas. El dirigente y su pareja son acusados de liderar una organización criminal dedicadas a la extorsión contra los integrantes de su propia empresa.

Detienen a integrantes de banda dedicada a extorsionar mototaxistas

De acuerdo a la información de la Policía Nacional del Perú, Luisa Ramírez Sánchez y su pareja Pepe Luis Espíritu Quispe serían los líderes de la banda "La Facción de los Injertos del Cono Norte" la cual tenía amenazada a 150 mototaxistas que circulan diariamente por Carabayllo.

Estos criminales exigían a los conductores 15 soles diarios para no atentar contra su vida, pero antes pidieron como cuota inicial la fuerte suma de 25 mil soles. La PNP estima que gracias a estos ingresos, la organización delincuencial la fortuna de medio millón de soles.

La Asociación de Las Águilas de Carabayllo sufría desde enero las amenazas de esta banda recién desarticulada por las fuerzas del orden. Por otro lado, el presidente de dicha empresa, Pepe Luis Espíritu Quispe fue intervenido en la provincia de Huaral durante la madrugada en un operativo paralelo.

Este sujeto era clave en la banda ya que gracias a su puesto era el encargado de filtrar los datos de los conductores para exigirles el pago del cupo correspondiente. La información era enviada al cabecilla de "La Facción de los Injertos del Cono Norte" identificado como Efraín Daniel Fernández Marcelo quien, para colmo de males operaba, desde el interior del Penal de Lurigancho.

Allanan vivienda en Carabayllo

Además de los líderes de la banda criminal, otras seis personas más fueron capturadas por las fuerzas del orden. La información también indicaba que los distritos donde operaban era en San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo y Cercado de Lima.

Al cierre de esta nota, Luisa Ramírez Sánchez continúa al interior de su vivienda mientras continúan las diligencias de rigor. Luego de ello, será llevado a una dependencia policial para luego rendir cuentas ante el Ministerio Público y continuar con el respectivo proceso.

De esta manera, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron una vivienda en Carabayllo para capturar a la pareja del presidente de la Asociación de mototaxistas Las Águilas de Carabayllo quienes son acusados de extorsionar a sus propios integrantes.