Transportistas de carga pesada protestan en Pisco por fuerte alza en precio de combustibles

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los transportistas de carga pesada realizaron una protesta en los exteriores del terminal de Petroperú en Pisco, exigiendo una reducción inmediata en el precio de los combustibles.

La movilización sectorial se organizó como respuesta al incremento sostenido de los costos operativos, en un contexto donde la gasolina y el diésel han registrado aumentos mensuales de entre 2% y 3% durante el 2026 tras la crisis del GNV.

Los manifestantes señalaron que el precio del diésel, que hace unos meses se encontraba en S/13.80 por galón, hoy bordea los S/23, lo que impacta directamente en su trabajo y en la canasta familiar.

"Lo que estamos pidiendo es la baja del combustible, ya que se ha incrementado de un S/13.80, hoy ya estamos bordeando los S/23 el galón. Eso nos perjudica como transportista y a nuestros hogares", expresó uno de los voceros durante la marcha.

El reclamo también apunta a la paradoja de tener a Petroperú operando en la zona y, sin embargo, pagar uno de los precios más altos del país.

"¿Cómo es justo que nosotros teniendo a Petroperú en Pisco, se lleven todo el petróleo en un barco? Nosotros pagamos el galón de petróleo más elevado", cuestionó otro de los participantes.

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Pisco: Se registra una marcha de transportistas de carga contra el alza de combustible



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El alza de los combustibles en Perú se ha visto exacerbada por los conflictos en Medio Oriente, que han encarecido el petróleo a nivel global. A ello se suma la crisis del gas natural vehicular (GNV), que obligó a muchos transportistas a depender nuevamente del diésel y la gasolina, presionando aún más la demanda y los precios.

Los gremios de carga pesada advierten que los costos logísticos se han disparado, afectando la competitividad de las empresas y generando un efecto dominó en la inflación. El encarecimiento del transporte repercute en el precio de alimentos, productos básicos y servicios, golpeando directamente a los hogares peruanos.

Tensiones crecientes

La protesta en Pisco refleja la tensión entre los gremios y el Estado frente a los altos costos del combustible. Los transportistas exigen medidas urgentes para aliviar la carga económica y evitar que la situación derive en un paro nacional.

La marcha de los transportistas de carga pesada en Pisco evidencia el malestar creciente por el precio del combustible, que ha alcanzado niveles históricos. El reclamo no solo apunta a la reducción de tarifas, sino también a la necesidad de políticas claras que garanticen estabilidad en un sector clave para la economía nacional.