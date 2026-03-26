Transportistas denunciarán al Gobierno por omisión de funciones ante ola de criminalidad: "No les importa"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 26 de marzo, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Raurau, visitó los estudios de Exitosa para alzar su voz de protesta ante la ola de extorsiones que sufre su gremio desde hace varios meses. Uno de sus principales anuncios fue que analizan la posibilidad de denunciar al gobierno por omisión de funciones ante las decenas de vidas que cobra a diario el sicariato.

No les importa la vida de los peruanos

Durante esta charla, el dirigente descargó toda su molestia contra la clase política en general al indicar que a ninguno le interesa la vida de los peruanos. Según precisó, el flagelo de la extorsión y sicariato no solo afecta a los transportistas, sino también a cualquier emprendedor con un negocio a cuestas.

Además de ello, Julio Raurau lamentó que no exista una dirección clara de como enfrentar la ola de criminalidad de parte de este gobierno y de las gestiones anteriores.

"En nuestro país, la vida del peruano no vale nada y lo peor de todo es que tenemos un gobierno improvisado, sin horizonte y que no le importa la vida de los peruanos. Estamos siendo sometidos a penas de muerte por estos sicarios por no pagar los cupos, no solamente los transportistas, sino todos los que estamos involucrados en cualquier tipo de negocios y no hay una política definida de como vamos a pagar esta guerra interna", indicó.

Denunciarán al gobierno por omisión de funciones

Finalmente y luego de haber tomado otras medidas sin el éxito esperado, Raurau indicó que, tras consultar con su departamento legal, denunciarán al gobierno por omisión de funciones ante la inacción frente a delincuencia que impera en nuestro territorio.

La demanda incluirá a Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, así como a sus ministros y cualquier otro funcionario que resulte implicado en esta lamentable situación.

"Tuvimos que tomar una determinación porque hemos hecho paralizaciones, nos hemos reunidos con los ministros, con el mismo presidente anterior y todo es promesa y promesa. Entonces hemos tomado la determinación de consultar con nuestro departamento legal y la recomendación es denunciarlos por omisión de funciones, desde Pedro Castillo hasta José Balcázar, sus ministros y funcionarios que resulten responsables", añadió.

En resumen, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Raurau, anunció que denunciarán al gobierno por omisión de funciones ante la ola de criminalidad que sigue cobra la vida de choferes, cobradores y pasajeros.