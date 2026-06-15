Muerte de Gaspi y Oliver Tree: ¿Quiénes eran el influencer y el cantante que murieron en accidente de helicóptero?

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El mundo del entretenimiento digital y la música se encuentra de luto tras la muerte del influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y del cantante estadounidense Oliver Tree. Ambos fallecieron este domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El siniestro dejó seis víctimas mortales y continúa bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas.

La muerte de Olive Tree y Gaspi

La colisión ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. Según los primeros reportes, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando un incendio de gran magnitud que complicó las labores de rescate. Ninguno de los ocupantes logró sobrevivir al impacto. Entre las víctimas también figuraban dos pilotos y otros pasajeros vinculados a la industria audiovisual.

La noticia causó conmoción inmediata en redes sociales debido a la popularidad de los fallecidos. Miles de seguidores comenzaron a compartir mensajes de despedida y homenajes, mientras imágenes del accidente y de las labores de emergencia se difundían rápidamente en distintas plataformas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué provocó el choque de las aeronaves.

¿Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree?

Gaspi tenía apenas 23 años y era considerado uno de los creadores de contenido más influyentes de Argentina. Alcanzó la fama gracias a sus videos callejeros, en los que abordaba a desconocidos con preguntas inesperadas y situaciones cargadas de humor. Su estilo irreverente, espontáneo y provocador le permitió construir una comunidad de millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram.

Nacido en Buenos Aires en 2002, comenzó a crear contenido siendo adolescente. Con el paso de los años se convirtió en una figura destacada del streaming y las redes sociales. En 2022 fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards y posteriormente amplió su alcance internacional al participar en "La Velada del Año V", organizada por el streamer español Ibai Llanos.

Por su parte, Oliver Tree, de 32 años, era un cantante, compositor y personalidad de internet que logró destacar gracias a una propuesta artística tan original como extravagante. Su característica apariencia, marcada por un corte de cabello singular y vestuarios llamativos, lo convirtió en una figura fácilmente reconocible dentro de la industria musical internacional.

El artista estadounidense alcanzó fama mundial con éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "When I'm Down". Su mezcla de pop alternativo, música electrónica y humor absurdo le permitió conquistar millones de oyentes en plataformas digitales. Además, dirigía muchos de sus propios videoclips y desarrolló una carrera caracterizada por la creatividad y la experimentación constante.

La muerte de Gaspi y Oliver Tree deja un profundo vacío entre sus seguidores. Aunque provenían de mundos distintos, ambos lograron conectar con millones de personas a través de internet y el entretenimiento. Hoy son recordados por el talento, la autenticidad y la capacidad que tuvieron para transformar su creatividad en fenómenos de alcance global.