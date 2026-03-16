Premier Miralles responde a bancadas y asegura que medidas dispuestas durante crisis energética "estaban sustentadas"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La premier Denisse Miralles se pronunció en torno al voto de confianza, el cual será solicitado por su Gabinete Ministerial ante el Congreso de la República, este miércoles 18 de marzo. Al respecto, aclaró los cuestionamientos ante las medidas "de prevención" dispuestas durante la crisis energética.

Resaltó trabajo "conjunto" para superar crisis

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo de Ministros reiteró que su Gabinete no actúa en base a "cálculos políticos", por el contrario, habrían demostrado haber brindado la atención necesaria a la ciudadanía ante las emergencias como fenómenos naturales y la crisis energética.

Sobre la emergencia en el suministro de gas natural, la cual ya fue "superada", según el Ejecutivo, Miralles resaltó el trabajo conjunto realizado por el Gobierno, instituciones privadas y demás. Según señaló, la labor articulada es lo que necesitaría el país para resolver distintos problemas en el país. "No necesita más confrontación", añadió.

Es así que, la premier manifestó su confianza en que la exposición sobre su plan de Gobierno que se realizará frente al Congreso, sea positiva; ello debido a que también habrían demostrado su disposición de dialogar y escuchar los planteamientos de las distintas bancadas.

Justificó rectificación del Gobierno sobre virtualidad

En torno a los cuestionamientos por parte de algunos congresistas sobre las medidas "de prevención" ordenadas por el Ejecutivo durante la crisis por GNV, las cuales incluyeron clases virtuales, trabajo remoto y demás, Miralles respondió que estas disposiciones se encontraron sustentadas en la necesidad de disminuir el consumo de combustible.

"Explicamos claramente que todas las decisiones, las medidas que fueron muy fuertes de repente para algunos sectores de la población, estaban sustentadas en la necesidad de ahorrar combustible", dijo a Panorama, el último domingo 15 de marzo.

Cabe mencionar que, la premier justificó la pronta rectificación del Gobierno de volver a la presencialidad en colegios, institutos y universidades ante las críticas de bancadas que, aseguraron no otorgarían el voto de confianza debido a que la medida que disponía la virtualidad "afectaría" la educación de los estudiantes.

Según Miralles, el Comité de Crisis, en ese entonces, determinó que solo el primer día en que se llevó a cabo la medida, el tránsito vehicular se redujo en 30%, por lo que ello fue "clave" para garantizar el stock de combustible en los siguientes días.

Es así como, la premier Denisse Miralles respondió a los parlamentarios que cuestionaron las medidas dispuestas por el Gobierno durante la crisis energética. Según indicó, estas tenían un sustento y era reducir el consumo de combustible.