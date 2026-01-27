Ampliación de autopista Ramiro Prialé de Lima a Chosica abrirá al tránsito en los próximos días

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que la obra de ampliación de los últimos 3 km de la autopista Ramiro Prialé, que interconectará cuatro distritos de Lima a Chosica y optimizará tiempos de viaje, ha entrado a su etapa final.

Ampliación de Ramiro Prialé despejaría tráfico en Carretera Central

Esta nuevo trayecto, a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), se convertirá en una ruta alterna a la colapsada Carretera Central, haciendo que los conductores puedan movilizarse en menos tiempo.

La amplación de estos nuevos kilómetros se vienen realizando en el tramo de la calle Lateral Pesca hasta el puente Los Girasoles de Huampaní. Beneficiará a los vecinos de Lurigancho-Chosica, Ate, Chaclacayo y especialmente zonas de Carapongo y Ñaña.

Según la comuna limeña, durante los trabajos, se retiró 22 600 m³ de material inadecuado o inservible y más de 6268 m³ de carpeta asfáltica en ambos carriles.

También se incorporaron 12 mil metros de guardavías en ambos carriles, 48 señales verticales y señalización horizontal y símbolos de reducción de velocidad sobre la calzada.

Autopista Ramiro Prialé beneficiará a Ate, Chosica, Chaclacayo y otros distritos.

Además, se construyeron 10 sifones, destinados al adecuado drenaje y control de aguas pluviales y un pase de agua. De esta forma, se garantizaría la continuidad hidráulica y la protección de la vía.

La intervención en la vía de alto tránsito y con doble carril en ambos sentidos generará un trayecto continuo desde la Vía Evitamiento hasta Lurigancho-Chosica, lo que permitirá descongestionar el tráfico.

Según indicó la comuna limeña, esto será aun más óptimo con el nuevo bypass Las Torres, que ya se encuentra en fase de preoperación habiendo iniciado marcha blanca el pasado 9 de enero.

¿Cuándo abrirá al tránsito la nueva Ramiro Prialé?

Actualmente, las obras se encuentran en etapa de culminación en el tramo de Lateral Pescal y los Girasoles, pero también se ejecutará la ampliación de medio kilómetro más para llegar hasta el puente Morón.

La MML anunció que, en los próximos días, se dará apertura al tránsito vehicular en tanto se garantizará las condiciones adecuadas de transpirabilidad a lo largo de toda la vía.

La ampliación de la nueva autopista Ramiro Prialé es una obra esperada por más de 40 años y supone la continuación de los 4 km que fueron habilitados en junio del 2025, con el fin de mejorar la seguridad vial para más de 2 millones de vecinos de Lima Este.

La MML anunció que la ampliación de los últimos 3 km de la autopista Ramiro Prialé, que conectará cuatro distritos de Lima Este, culminará pronto y abrirá en los próximos días.