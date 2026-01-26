SJL: Demuelen puente Los Libertadores usado por delincuentes y proyectan nuevo recinto deportivo

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se recupera espacio público en SJL. Este domingo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho inició la demolición y limpieza de los restos del puente Los Libertadores en el Malecón Checa, en una operación conjunta contra el crimen.

Demolición del puente en SJL daría paso a loza deportiva

La estructura había colapsado hace ocho años, por lo que había dejado de ser un paso peatonal para pasar a convertirse en un foco de inseguridad y guarida común de delincuencia.

El operativo, iniciado este domingo, fue dispuesto por el alcalde Renzo Reggiardo y el gerente municipal de Lima Alejandro Jiménez.

"Estamos haciendo un trabajo articulado muy importante. Durante 8 años no hubo autoridades que se encargaran de recoger los escombros del puente; ese lugar se convirtió en un foco de delincuencia que hoy estamos erradicando", señaló Reggiardo.

Pero no solo se ha dispuesto la demolición aislada, sino que se dará paso a una nueva infraestructura. Jiménez adelantó que el terreno librado tendrá un nuevo propósito social.

"Se proyecta un trabajo conjunto con la Municipalidad de SJL para transportar este espacio recuperado en una loza deportiva o infreaestructura comunitaria", anunció.

¿Qué tenía lugar en el puente Los Libertadores?

Hasta hace pocos días, el puente Los Libertadores era una infraestructura peatonal que conectaba zonas aledañas al Malecón Checa y facilitaba el tránsito de vecinos hacia áreas ribereñas del río Rímac.

Con el paso del tiempo, su deterioro estructural y la falta de iluminación y control lo convirtieron en un punto vulnerable para la seguridad ciudadana, siendo señalado por residentes como un espacio utilizado para actos delictivos.

El despliegue técnico necesario para liberar la zona demandará un plazo estimado de tres días, según el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto. Para la demolición, se cuenta con ocho maquinarias que fueron adquiridas en esta gestión.

"Estamos trabajando con 25 operadores e ingenieros, cumpliendo el pedido de nuestro alcalde de ejecutar estas obras hoy domingo, sin descanso, para devolverle la tranquilidad al vecino", detalló.

La intervención en el Malecón Checa cuenta con el soporte de personal de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. Su objetivo es eliminar todo rastro de la estructura fallida que ponía en riesgo la integridad física de quienes transitan cerca de la ribera del Río Rímac.

