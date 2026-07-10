Carabayllo: Conductor de miniván es asesinado y delincuente termina arrollado durante fuga tras el ataque

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Carabayllo volvió a ser escenario de un violento ataque armado contra un transportista. Un conductor de miniván fue asesinado por dos delincuentes que lo perseguían en una motocicleta y le dispararon mientras circulaba por la avenida Lima. En medio de la fuga, otra miniván embistió la moto de los atacantes, dejando a uno de ellos gravemente herido.

Asesinan conductor y dejan herido a pasajero

El crimen ocurrió la noche del jueves en la zona conocida como Vista Hermosa, cuando la víctima recorría la ruta Carabayllo-Puente Piedra. Según la información preliminar, los delincuentes se acercaron a la miniván en la que viajaba el conductor, que además iba acompañada por otra unidad, y abrieron fuego directamente contra él. Durante el ataque, un pasajero también resultó herido.

La víctima fue identificada como Street Tritson Sauret Quispe Ramos, de 32 años. Tras el atentado, fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. El pasajero herido también recibió atención médica y permanece bajo evaluación.

Cuando los delincuentes intentaban escapar a bordo de la motocicleta, la otra miniván que acompañaba a la víctima decidió perseguirlos y terminó embistiendo el vehículo menor. Como consecuencia del impacto, uno de los atacantes logró huir, mientras que su cómplice quedó gravemente herido sobre la vía y fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, donde permanece bajo custodia mientras recibe atención médica.

Debido a la magnitud del hecho, las autoridades tuvieron que acordonar dos escenas del crimen. La primera correspondía al lugar donde quedó la miniván atacada, mientras que la segunda se ubicó varios metros más adelante, donde terminó la motocicleta tras ser arrollada. La Policía Nacional inició las investigaciones para capturar al delincuente que logró escapar y esclarecer el móvil del asesinato del transportista.

🔴🔵 Un conductor de miniván fue asesinado y un pasajero resultó herido tras un ataque armado en Carabayllo. En su intento de fuga, los delincuentes fueron arrollados por otro vehículo. Uno de ellos terminó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de Puente Piedra.



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Otro atentado en Carabayllo

Hace unos días, extorsionadores atacaron a balazos un bus de la empresa TransLima, dejando al conductor gravemente herido. El violento atentado ocurrió apenas cinco días después de que la empresa retomara sus operaciones tras una paralización provocada por amenazas, lo que ha vuelto a encender la preocupación entre los transportistas.

El ataque se registró alrededor de las 8:30 de la noche en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta la zona y abrieron fuego contra el chofer de un vehículo de TransLima, empresa que también forma parte de la conocida ruta 18.

Según los primeros reportes, el sicario llegó a bordo de una motocicleta, llevaba puesta una capucha de color blanco y disparó hasta en siete oportunidades contra el conductor. Cinco de los proyectiles impactaron en la víctima, quien fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Collique, pero horas después falleció.

Es así que, este nuevo ataque contra un transportista vuelve a evidenciar la creciente violencia que enfrenta el sector. Los constantes atentados y hechos de sicariato mantienen en alerta a conductores y pasajeros, mientras aumenta la exigencia de acciones más firmes para frenar la criminalidad y garantizar la seguridad en las principales vías del país.