Luis Advíncula: Se reveló la curiosa cláusula que le impuso Boca Juniors para dejarlo fichar por Alianza Lima

Luego de varias días de idas y vueltas, Luis Advíncula ya se encuentra en nuestra capital para finalmente concretar su fichaje por Alianza Lima. En primer lugar, el lateral se someterá a los exámenes médicos de rigor para luego estampar su firma y ser presentado de manera oficial en las redes sociales.

La clausula que le impuso Boca a Advíncula para dejarlo libre

Con la transferencia casi confirmada, en las últimas horas una información desde Argentina sorprendió a más de uno al conocerse las condiciones que le impuso el club argentino al futbolista de la Selección Peruana para rescindir su contrato sin costo alguno.

El periodista argentino Flavio Azzaro indicó recientemente en su programa digital que Boca Juniors dejó en completa libertad a Luis Advíncula sí y solo sí este se iba a jugar a la liga peruana. El hombre de prensa indicó que el elenco azul y oro no permitió que el lateral fiche por un equipo de cualquier otra liga ya que las razones del jugadores son netamente familiares.

"Boca rescinde el contrato, pero hay una cláusula donde Advíncula durante el 2026 está obligado a jugar en Perú. Algo así como que 'te rescindimos el contrato sin que el equipo peruano ponga 'guita' (dinero), pero juegas en Perú'", indicó.

En esa misma línea, Azzaro dejó en claro que en caso el jugador de la Selección Peruana haga caso omiso a esta condicionante, deberá pagar una fuerte suma de dinero a mode de penalidad por incumplimiento.

"Si Advíncula en julio se va al Athletico Paranaense o a Chicago, tiene que resarcir económicamente a Boca. Es un tema familiar y delicado", añadió.

El mensaje de despedida de Boca Juniors a Luis Advíncula

Como era de esperase, el elenco xeneize despidió al futbolista de la Selección Peruana con un emotivo mensaje. En su pronunciamiento resaltaron el tiempo que jugó en el equipo y los títulos que ganó, además de desearle lo mejor de los éxitos.

"El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. ¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!", señalaron.

En resumen, Boca Juniors le impuso una condición a Luis Advíncula para rescindir su contrato y que pueda fichar por Alianza Lima. Esta fue que no juegue en otra liga que no sea la peruana o sino debería pagar una suma de dinero a modo de penalidad.