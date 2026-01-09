Edmundo González tras liberación de presos políticos en Venezuela: "Queremos estar con los nuestros"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Edmundo González se pronunció tras la liberación de algunos presos políticos en Venezuela y señaló que la población solo quieres estar con su familia.

Mensaje de Edmundo González

A través de su cuenta oficial de X, el líder de la oposición política venezolana envió un mensaje cargado de sensibilidad ante la ola de informaciones contradictorias respecto a las excarcelaciones de presos políticos en su país.

"Este es un momento que pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegro profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompañar con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue", sostuvo.

La liberación de estas personas, según el presidente estadounidense, Donald Trump, se da por orden de Washington en un intento por aminorar la tensión de ambos países tras la captura de Nicolás Maduro. En medio de esta acción se informa que no todos los presos políticos fueron liberados, lo que genera estrés y malestar a sus familias.

— Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2026

Pide respetar elección en Venezuela

Días previos, en medio de este proceso de transición en Venezuela, Edmundo González tomó sus redes sociales para exigir que se respete la elección del 28 de julio del 2024 en la que obtuvo una amplia mayoría de votos.

Tras la comunicación telefónica que sostuvo el presidente José Jerí con Edmundo González sobre el proceso de transición en Venezuela. Mediante esta conversación el mandatario peruano le hizo presente su apoyo en la nueva etapa que vive su país con mira a la "institucionalidad democrática" y esperó que este "culmine con respeto de la voluntad popular venezolana" en las elecciones.

Es por ello que a través de su cuenta oficial de X, González resalto la unión que requiere la región, detallando un poco sobre el diálogo sostenido con Jerí. Fue por ello que consideró que este proceso se debe dar con el respeto al voto popular de sus connacionales.

"En ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática. Una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas. Agradezco al Perú su respaldo al pueblo venezolano", expresó.

Es en medio de ello que, Edmundo González expresó su alegría por la liberación de algunos presos políticos en Venezuela.