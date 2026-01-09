Padre entrega a su hijo a la policía al ser acusado de robo: "Papi, no dejes que me lleven"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un padre tomó la drástica decisión de entregar a su propio hijo a la policía tras descubrir que estaba involucrado en robo. La escena causó polémica en redes sociales, ya que incluso se vio al joven suplicándole a su progenitor para que lo defendiera de los agentes del orden.

¡Por robar! Entregó a su hijo a la policía

Los padres están dispuestos a todo con tal de garantizar el bienestar de sus hijos y de encaminarlos por el sendero del bien; sin embargo, un caso sorprendió a todos en las redes sociales. De acuerdo a un video difundido en TikTok, YouTube y Facebook, se puede apreciar el preciso momento en que un joven sube hasta el techo de una vivienda, en México. ¿El motivo? Escapar de la policía.

Pues bien, de acuerdo a medios internacionales, el hecho ocurrió exactamente en Cozumel, Quintana Roo. Los vecinos apreciaban cómo el joven intentaba eludir a las autoridades del orden, alegando que él, en varias ocasiones, realizaba comportamientos indebidos en la zona y era acusado de presuntos robos.

Además, se reveló que la presencia de la policía se debió a que su propio padre los llamó tras enterarse de que estaba involucrado en actos delictivos.

"Papi, no dejes que me lleven ahí, ta el relente, por eso, papi, papi, me van a pegar", se le escuchó exclamar al joven subido en la azotea de una de las casas.

Joven suplicó para que retire la denuncia

Pese a que el joven le suplicó, entre llanto y lágrimas, que no lo entregara a los efectivos y retirara la denuncia, el progenitor, sin pensarlo dos veces, se negó rotundamente a apañar sus crímenes.

"Me vale madres, si sabes que te van a pegar, ¿por qué, hijo de p..., por qué chingados agarras las cosas? Anda a trabajar, no seas flojo", exclamó el padre, indignado por la escena.

Al darse cuenta de que esta vez no tendría el respaldo familiar, y ver que el padre pedía a la policía que lo arresten para enfrentar las consecuencias de sus actos, el joven emprendió la huida, corriendo entre techos y calles para evitar ser detenido.

Drástica decisión que causó polémica en redes

Como era de esperarse, la escena generó cientos de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en aplaudir al padre por no respaldar los actos delictivos de su hijo y entregarlo a la justicia; mientras que otros lo cuestionaron por "traicionarlo".

"La traicion siempre nunca viene de un enemigo", "excelente padre, la educación, respeto y valores es enseñado en casa", "si todos fuéramos como ese señor no existiría tanto la violencia", "aplausos para el señor, sabio por tomar buenas decisiones", expresaron los internautas en YouTube.

El incidente no solo dejó sorprendido al vecindario, sino a todos en redes por la determinación del padre, quien optó por denunciar y entregar a su propio hijo al ser acusado de robo en México.