Extorsión a transportistas: Dos delincuentes disparan contra bus de Nueva América en Pamplona Alta y hieren a chofer

Ni el APEC, ni la presidenta logran detener la ola de extorsión en el Perú. La noche del pasado 11 de septiembre, un chofer de la empresa Nueva América se encontraba conduciendo cerca del Mercado José María Arguedas cuando, en una rápida acción, dos delincuentes en moto dispararon ocho veces contra el vehículo, el cual se encontraba con pasajeros en su interior. Producto de este ataque, el conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde se encuentra recuperándose.

Los choferes de la empresa optaron entendiblemente por no declarar vía televisión, mas confesaron a Exitosa que temían una situación como esta debido a que habían recibido amenazas de extorsión durante las últimas semanas.

Por el contrario, los pasajeros sí expresaron furiosos su descontento con las autoridades, pues argumentan que la presencia policial en San Juan de Miraflores es mínima y que el incremento de los ataques por cobro de cupos ha escalado significativamente.

"¿Qué voy a hacer? Todos tenemos derecho a trabajar, pero no nos dejan. Todos los días tomo este carro para ir a laborar, pero ahora todos tenemos miedo porque uno no sabe qué le puede pasar. Las autoridades dicen que todo está bien y nosotros ese cambio no lo vemos. No se puede salir a ningún lado, ni con la familia ni con los amigos ni para trabajar. Esa es la verdad", declaró un pasajero.