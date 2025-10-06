Jóvenes de la 'Generación Z' acuden al Congreso y se suman a protestas de transportistas

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jóvenes de la 'Generación Z' se aproximaron a los exteriores del Congreso, sumándose a las protestas convocadas por el sector transporte. Los trabajadores han levantado su voz de protesta ante el incremento de la criminalidad.

Generación Z llega al Congreso de la República

La noche de este lunes 6 de octubre, un gran número de jóvenes de la 'Generación Z' se apersonaron hasta exteriores del Congreso de la República, en el Cercado de Lima, para unirse a los transportistas que han convocado a un paro.

Ellos han tomado parte de la avenida Abancay, en dirección hacia el distrito de La Victoria. De acuerdo a información recopilada por nuestro medio es un número reducido de personas que anuncian ser parte de la 'Generación Z'.

Se encuentran arengando en protesta al Gobierno de Dina Boluarte así como en contra de leyes como la del fondo AFP de la cual exigen su derogación. Además, muestran su exigencia para que efectivos de la Policía Nacional del Perú paguen pasaje al momento de subir a un transporte público, como medida a la ola delictiva en el sector.

Por su parte, las fuerzas del orden se encuentran en el lugar resguardando el Parlamento. Cabe precisar que, con respecto al tránsito se encuentra normal en ambos sentidos de la avenida Abancay, solo se ha cortado uno de los carriles.

Se levanta paro de transportistas

El paro de transportistas convocado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao se levantó, así lo dio a conocer el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, en conferencia de prensa después de sostener una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En tal sentido, sostuvo que el próximo martes 14 de octubre se isntalará una mesa de trabajo con la PCM. De igual manera, sse conoció que el Ejecutivobrindará apoyo a las víctimas, sostendrá una coordinación con el Poder Judicial y se reforzará el bloqueo de celulares.

Martín Ojeda, director de la CIT, informó que se levantó la paralización y que el martes 14 se instalará una mesa de trabajo con la PCM. El Ejecutivo apoyará a víctimas, coordinará con el Poder Judicial y reforzará el bloqueo de celulares en cárceles ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/K5HrbNyztB — Canal N (@canalN_) October 7, 2025

"Como resultado de la reunión se acordó instalar el día martes 14 de octubre una mesa de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y demás enitdades públicas y empresas de transporte que permita abordar la problemática de manera integral que afecta al servicio de transporte urbano. El Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de los actos delictivos", sostuvo.

